Reportan una explosión en una escuela judía de Ámsterdam y denuncian ataques antisemitas

Este viernes por la noche, se registró una explosicón en una escuela judía en Ámsterdam , Países Bajos . Según informaron fuentes locales, no se registraron heridos , aunque la fachada exterior el edificio habría sufrido daños.

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Según detalló la la agencia de noticias neerlandesa ANP, el incidente se está investigando como un ataque dirigido contra la comunidad judía. Según trascendió, la Policía tendría imágenes de circuito cerrado de televisión donde se muestra a una persona colocando el artefacto explosivo. Sin embargo, todo se encuentra bajo investigación.

Tras conocerse el hecho, la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema condenó el ataque y lo calificó como un “acto cobarde de agresión contra la comunidad judía”. Asimismo, resaltó que las autoridades lo están tratando con la máxima seriedad.

Coches de policía en el lugar tras una explosión ocurrida durante la noche en una escuela judía en la calle Zeelandstraat, en el distrito de Buitenveldert de Ámsterdam, Países Bajos, el 14 de marzo de 2026. La alcaldesa Femke Halsema, la policía y la Fiscalía describieron el incidente como un ataque dirigido contra la comunidad judía.

La funcionaria se solidarizó con la comunidad judía de Ámsterdam, señalando que enfrenta cada vez más al antisemitismo , al que tildó de inaceptable. “La escuela debe ser un lugar donde los niños puedan aprender con seguridad. Ámsterdam debe ser una ciudad donde los judíos puedan vivir sin miedo ”, afirmó.

Por su parte, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, compartió un comunicado en su cuenta de resaltando que se trata del segundo ataque perpetrado contra la comunidad judía en dos días y señaló que la seguridad de estas insituciones son la prioridad de su gestión.

Embed Twee nachten op rij een laffe aanval met een explosief bij een Joods gebouw. Eerst in Rotterdam, nu in Amsterdam. Dankzij maatregelen en alertheid is grotere schade voorkomen. De veiligheid van Joodse instellingen heeft onze volle aandacht. Naar de daders wordt onderzoek gedaan. — David van Weel (@ministerjenv) March 14, 2026

"Por segunda noche consecutiva, un cobarde ataque con explosivos contra un edificio judío. Primero en Róterdam, ahora en Ámsterdam. Gracias a las medidas de seguridad y la vigilancia, se han evitado daños mayores. La seguridad de las instituciones judías es nuestra máxima prioridad. Se ha iniciado una investigación para dar con los responsables", expresó

En su posteo, el mandatario lanzó un mensaje de repudio a los ataques antisemitas y reiteró que velará por la seguridad de los judíos: "En los Países Bajos, no debe haber lugar para el antisemitismo. Comprendo la ira y el miedo y entablaré rápidamente conversaciones con la comunidad judía. Deben sentirse siempre seguros en nuestro país", concluyó