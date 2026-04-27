Adiós al certificado de nacimiento: se eliminará este papel para renovar el documento de identidad

El gobierno ordenó que los funcionarios consulten las bases de datos internas en lugar de exigir certificados físicos a los ciudadanos.

Ya no se solicitará una copia del certificado de nacimiento para realizar trámites.

Rumania implementó un cambio histórico en la gestión de trámites públicos al eliminar la obligación de presentar el certificado de nacimiento para renovar el documento de identidad. La medida responde a un reclamo masivo de los ciudadanos contra la burocracia innecesaria y busca simplificar la relación entre el Estado y las personas.

La decisión fue comunicada oficialmente por la viceprimera ministra Oana Gheorghiu tras una ola de quejas recibidas a través de canales estatales de participación ciudadana. Según la funcionaria, la exigencia de este documento físico era el principal obstáculo reportado por los usuarios al intentar actualizar su identificación personal.

image El fin del papel en la renovación de documentos A partir de ahora, el personal de Registro de las Personas tiene la instrucción directa de consultar la información de estado civil en los sistemas digitales internos. Esta reforma se apoya en una lógica de eficiencia administrativa: si el Estado ya generó y almacenó un dato, no tiene sentido obligar al ciudadano a portarlo como intermediario en formato de papel. Gheorghiu calificó de absurda la práctica de solicitar copias físicas en cada interacción con la administración.

El cambio de paradigma traslada la carga del trámite desde el individuo hacia la infraestructura digital del Estado, optimizando los tiempos de atención y reduciendo el gasto innecesario en fotocopias y traslados. El mecanismo que permite este avance es la interconexión de los sistemas de información gubernamentales, donde el funcionario asume la responsabilidad de interrogar la base de datos central en lugar de que el ciudadano sea quien deba probar datos que el sistema ya conoce.

image Hacia un sistema sin comprobantes de domicilio La presión ciudadana fue el motor principal de esta transformación institucional acelerada. La plataforma gubernamental denominada "Fr Hârtie" (Sin Papel) registró más de mil denuncias en sus primeras 24 horas de funcionamiento, centrando las críticas en la "obsesión" estatal por las fotocopias de actas de estado civil que ya figuran en los registros oficiales. Este volumen de reclamos forzó una revisión de los procedimientos vigentes hasta el momento.

El plan de modernización anunciado no se detendrá únicamente en el acta de nacimiento. El próximo objetivo de la administración es eliminar la obligatoriedad de presentar pruebas de domicilio físicas cuando esa información ya esté almacenada en las bases de datos estatales. Con esto, Rumania busca consolidar un modelo donde ninguna autoridad solicite documentos que puedan ser verificados de forma electrónica.