El aliado británico de Milei anunció su visita a la Argentina y afirmó que las Malvinas "no son negociables"

El dirigente británico Nigel Farage , aliado ideológico de Javier Milei, anunció que viajará a Buenos Aires en los próximos meses y aseguró que la soberanía de las Islas Malvinas “no es negociable” .

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El referente de Reform UK adelantó que buscará reunirse con el presidente este año y sostuvo que el Reino Unido aspira a mantener buenas relaciones con Argentina. Sin embargo, Farage descartó cualquier posibilidad de discusión sobre las islas .

Sus declaraciones se producen tras la filtración de una supuesta comunicación vinculada a Donald Trump, que generó repercusiones en Reino Unido y en Argentina. Aunque la postura oficial de Estados Unidos sigue siendo de neutralidad , históricamente ha reconocido el control británico de facto.

La controversia reactivó el debate sobre la soberanía y provocó reacciones en distintos sectores políticos británicos, incluyendo el entorno del primer ministro Keir Starmer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nigel_Farage/status/2047668235240128720&partner=&hide_thread=false The Falklands are and will always be British. — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) April 24, 2026

Repercusiones en Argentina

En el plano local, el tema volvió a instalarse en la agenda política. Desde el oficialismo se reforzó el reclamo de soberanía, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto diplomático de la eventual visita de Farage.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047776613408940158&partner=&hide_thread=false LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

VLLC! https://t.co/frox4fn03r — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

El anuncio agrega presión en la relación bilateral y abre interrogantes sobre un posible encuentro con Milei en medio de un escenario internacional complejo.