El aliado británico de Milei anunció su visita a la Argentina y afirmó que las Malvinas "no son negociables"

El dirigente británico Nigel Farage, aliado ideológico de Javier Milei, anunció que viajará a Buenos Aires en los próximos meses y aseguró que la soberanía de las Islas Malvinas “no es negociable”.
El dirigente británico afirmó que la soberanía de las islas no está en discusión. Su anuncio de visita se da en medio de tensiones internacionales y versiones sobre EE.UU.
El dirigente británico Nigel Farage, aliado ideológico de Javier Milei, anunció que viajará a Buenos Aires en los próximos meses y aseguró que la soberanía de las Islas Malvinas “no es negociable”.
El referente de Reform UK adelantó que buscará reunirse con el presidente este año y sostuvo que el Reino Unido aspira a mantener buenas relaciones con Argentina. Sin embargo, Farage descartó cualquier posibilidad de discusión sobre las islas.
Sus declaraciones se producen tras la filtración de una supuesta comunicación vinculada a Donald Trump, que generó repercusiones en Reino Unido y en Argentina. Aunque la postura oficial de Estados Unidos sigue siendo de neutralidad, históricamente ha reconocido el control británico de facto.
La controversia reactivó el debate sobre la soberanía y provocó reacciones en distintos sectores políticos británicos, incluyendo el entorno del primer ministro Keir Starmer.
En el plano local, el tema volvió a instalarse en la agenda política. Desde el oficialismo se reforzó el reclamo de soberanía, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto diplomático de la eventual visita de Farage.
El anuncio agrega presión en la relación bilateral y abre interrogantes sobre un posible encuentro con Milei en medio de un escenario internacional complejo.