Agenda cargada: Milei disertará sobre economía y respaldará a Adorni en el Congreso

El presidente participará de reuniones de Gabinete, una disertación y actividades en el Congreso. Se mostrará junto a Manuel Adorni en medio de las investigaciones judiciales que lo involucran.

El presidente Javier Milei desplegará una agenda intensa en el cierre de abril, con actividades que combinan gestión, exposición económica y señales políticas. El mandatario encabezará reuniones en la Casa Rosada, participará de una disertación en el Palacio Libertad y se mostrará en el Congreso de la Nación Argentina junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Reuniones de Gabinete y exposición económica La semana comenzará con una reunión de Gabinete en la Casa de Gobierno, donde Milei buscará ordenar la gestión y retomar la iniciativa política junto a su equipo de ministros y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este encuentro forma parte de la estrategia oficial para alinear prioridades y consolidar el rumbo del Ejecutivo en un contexto de alta exigencia política.

El martes, el presidente participará de una disertación sobre economía titulada “Keynes y la Teoría General”, donde compartirá panel con el economista Juan Carlos de Pablo y el diputado Adrián Ravier. La exposición se presenta como una instancia clave para reforzar el discurso económico del Gobierno y marcar posicionamiento ideológico.

Gesto político en el Congreso y cierre de la semana El miércoles será el momento político más relevante, cuando Milei asista al Congreso para acompañar a Adorni en la presentación del informe de gestión ante la Cámara de Diputados. La presencia del presidente busca enviar una señal de respaldo en medio de las investigaciones judiciales que involucran al funcionario, en un contexto de tensión dentro del oficialismo.