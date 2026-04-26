El Gobierno impulsa la vuelta de la Fórmula 1 tras la histórica exhibición de Franco Colapinto

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli , aseguró que la Argentina reúne hoy las condiciones necesarias para que la Fórmula 1 regrese al país, luego de la histórica exhibición que encabeza Franco Colapinto en las calles de Palermo, Ciudad de Buenos Aires .

Los Andes con Colapinto: entre el show, el humor y la revolución de la Fórmula 1 en Buenos Aires

El funcionario vinculó el evento con una oportunidad concreta de volver a tener una fecha en el calendario internacional y destacó factores como la estabilidad económica, la conectividad y el impulso a las inversiones como claves para ese objetivo.

"Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina" , afirmó Scioli, vinculando directamente el fenómeno deportivo con el contexto político actual.

Según el funcionario, el país ofrece hoy los pilares necesarios para una inversión de tal magnitud: "estabilidad y seguridad, conectividad aérea y un marco de políticas que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, busca fomentar las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras".

Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición, con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Hoy se dan todas las condiciones necesarias: estabilidad y seguridad, conectividad aérea y un marco de políticas que, bajo el liderazgo del presidente @jMilei ,… pic.twitter.com/P7ggxwOKuH

Scioli recordó que este camino comenzó a trazarse hace dos años, durante una reunión en el Gran Premio de São Paulo 2024 junto a Stefano Domenicali (CEO de la F1) y el propio Colapinto.

En ese sentido, el secretario se mostró optimista respecto a los avances logrados: "Celebro que estemos cada vez más cerca de que esto se concrete en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires".

El regreso de la máxima categoría, que no pisaba suelo argentino oficialmente desde 1998, es visto por el Gobierno como un motor de reactivación clave.

Para Scioli, el evento no solo responde a la histórica tradición fierrera del país, sino que representaría un "enorme impacto turístico, deportivo y económico", posicionando nuevamente a Buenos Aires como una de las grandes capitales del deporte global bajo un modelo de gestión que prioriza el financiamiento y la participación del sector privado.