Un líder imbatible, Gasly top 10 y Alpine el mejor del resto: Así quedó el Campeonato de la F1 tras Mónaco

Andrea Kimi Antonelli consolidó su dominio en la Fórmula 1 2026 al obtener su quinta victoria consecutiva en un caótico Gran Premio de Mónaco. El piloto de Mercedes lideró la competencia de principio a fin, extendiendo su ventaja en el campeonato mundial a más de 66 puntos sobre Lewis Hamilton, quien finalizó en segunda posición con su Ferrari.
El podio lo completó Isack Hadjar en una carrera que superó las dos horas de duración debido a las constantes interrupciones y los abandonos de figuras clave como Max Verstappen, quien se retiró en la primera vuelta por un fallo de motor. La prueba debió detenerse con una bandera roja de aproximadamente 45 minutos debido a ondulaciones peligrosas e imperfecciones en el asfalto de la curva 19, además de la necesidad de reparar las protecciones tras los choques de Lance Stroll y Charles Leclerc.
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Charles Leclerc se estrelló en el reinicio de la carrera, en la vuelta 68.
Franco Colapinto, quien logró evitar un impacto inicial contra el monoplaza detenido de Verstappen en la largada, terminó en la 15ª posición tras sufrir una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en boxes y daños en su alerón delantero tras un toque con Carlos Sainz. A pesar del caos, el relanzamiento final permitió que Sergio Pérez sumara su primer punto de la temporada para el equipo Cadillac.