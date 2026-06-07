Un líder imbatible, Gasly top 10 y Alpine el mejor del resto: Así quedó el Campeonato de la F1 tras Mónaco

Kimi Antonelli lidera el Campeonato de Pilotos con una diferencia aplastante de 66 puntos sobre el segundo, Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli consolidó su dominio en la Fórmula 1 2026 al obtener su quinta victoria consecutiva en un caótico Gran Premio de Mónaco. El piloto de Mercedes lideró la competencia de principio a fin, extendiendo su ventaja en el campeonato mundial a más de 66 puntos sobre Lewis Hamilton, quien finalizó en segunda posición con su Ferrari.

El podio lo completó Isack Hadjar en una carrera que superó las dos horas de duración debido a las constantes interrupciones y los abandonos de figuras clave como Max Verstappen, quien se retiró en la primera vuelta por un fallo de motor. La prueba debió detenerse con una bandera roja de aproximadamente 45 minutos debido a ondulaciones peligrosas e imperfecciones en el asfalto de la curva 19, además de la necesidad de reparar las protecciones tras los choques de Lance Stroll y Charles Leclerc.

DLA - 2026-06-07T120112.260 Charles Leclerc se estrelló en el reinicio de la carrera, en la vuelta 68. Franco Colapinto, quien logró evitar un impacto inicial contra el monoplaza detenido de Verstappen en la largada, terminó en la 15ª posición tras sufrir una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en boxes y daños en su alerón delantero tras un toque con Carlos Sainz. A pesar del caos, el relanzamiento final permitió que Sergio Pérez sumara su primer punto de la temporada para el equipo Cadillac.

Así quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Mónaco POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 156 PUNTOS 2 Lewis Hamilton Ferrari 90 PUNTOS 3 George Russell Mercedes 88 PUNTOS 4 Charles Leclerc Ferrari 75 PUNTOS 5 Oscar Piastri McLaren 60 PUNTOS 6 Lando Norris McLaren 58 PUNTOS 7 Max Verstappen Red Bull 43 PUNTOS 8 Isack Hadjar Red Bull 29 PUNTOS 9 Liam Lawson Racing Bulls 26 PUNTOS 10 Pierre Gasly Alpine 26 PUNTOS 11 Oliver Bearman Haas 18 PUNTOS 12 Franco Colapinto Alpine 15 PUNTOS 13 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 PUNTOS 14 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS 15 Alex Albon Williams 5 PUNTOS 16 Esteban Ocon Haas 3 PUNTOS 17 Gabriel Bortoleto Audi 2 PUNTOS 18 Sergio Pérez Cadillac 1 PUNTO 19 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS 21 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS 22 Fernando Alonso Aston Martin 0 PUNTOS Así está el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 POSICIONES ESCUDERÍA PUNTOS