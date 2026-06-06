"Me costó encontrar el feeling": Franco Colapinto y un Mónaco incómodo

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la Q2 tras marcar un tiempo de 1:13.995 en la clasificación. El piloto argentino logró mejorar respecto de su rendim iento en las prácticas libres, aunque no le alcanzó para meterse en la Q3 en un circuito donde los márgenes fueron mínimos.

Flavio Briatore destacó el crecimiento de Franco Colapinto y explicó por qué el auto sigue siendo la clave

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, consiguió avanzar un poco más y partirá desde la novena posición en las calles del Principado, marcando una diferencia ajustada dentro del equipo en una tanda muy cerrada.

Colapinto explicó que el fin de semana fue irregular y con dificultades par a encontrar sensaciones con el auto. Señaló problemas de “desconexión” en el comportamiento del monoplaza, especialmente en las curvas lentas del segundo sector, donde perdió confianza y adherencia. “ Cuando no hay feeling cuesta mucho”, resumió en diálogo con ESPN , al destacar que estuvo cerca del corte a Q3, pero sin lograr el rendimiento necesario en el momento clave.

"NO ES LO QUE ESPERÁBAMOS" Franco Colapinto aseguró que hubo MUCHOS cambios en el Alpine para el #MonacoGP y se mostró disconforme #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YykV5jcZdZ

El argentino también remarcó que los cambios de puesta a punto durante el fin de semana no terminaron de dar resultado y que el comportamiento del auto se mantuvo inconsistente. Aun así, valoró haber estado cerca de la Q3 en un contexto tan apretado y con un circuito tan exigente como Mónaco, donde la confianza es determinante.

image La felicidad de Pierre Gasly que logró terminar en el noveno lugar en la Q3. Gentileza.

Un optimismo moderado

De cara a la carrera, el pilarense anticipó que será fundamental analizar la estrategia y aprovechar cualquier oportunidad, aunque reconoció que la prioridad estaba puesta en una buena clasificación. Con optimismo moderado, apuntó a mejorar el rendimiento en la próxima fecha en Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063280717124050994&partner=&hide_thread=false "Cuando no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo"



Franco Colapinto tras quedar afuera en Q2 y asegurar el 14° lugar de largada para el #MonacoGP



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Antonelli, imparable

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, que sorprendió al marcar 1:12.051 y superar por apenas 0.043 segundos a Max Verstappen. Lewis Hamilton largará tercero con Ferrari, mientras que Charles Leclerc partirá cuarto tras un choque en su último intento de vuelta rápida. George Russell finalizó sexto en una clasificación muy ajustada en la zona alta.

image Franco Colapinto junto a Flavio Briatore. Gentileza.

Favorecido por un accidente

En el corte de la Q2, Gasly fue quien marcó el límite con 1:13.762, dejando a Colapinto fuera por apenas 0.233 segundos. En la Q1, el argentino logró avanzar parcialmente beneficiado por el accidente de Gabriel Bortoleto, mientras que ambos pilotos de Haas F1 Team quedaron eliminados: Esteban Ocon en el puesto 17 y Oliver Bearman en el 19.