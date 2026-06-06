6 de junio de 2026 - 14:00

"Me costó encontrar el feeling": Franco Colapinto y un Mónaco incómodo

El piloto bonaerense explicó que nunca terminó de adaptarse al comportamiento del monoplaza en un circuito donde la confianza fue clave, especialmente en el sector más lento en el trazado callejero.

Colapinto aseguró que no se sintió conectado con el auto en todo el fin de semana y que las curvas lentas fueron el punto más crítico en su rendimiento.

Colapinto aseguró que no se sintió conectado con el auto en todo el fin de semana y que las curvas lentas fueron el punto más crítico en su rendimiento.

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Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, consiguió avanzar un poco más y partirá desde la novena posición en las calles del Principado, marcando una diferencia ajustada dentro del equipo en una tanda muy cerrada.

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Franco Colapinto a punto de largar en la Q2.

Franco Colapinto a punto de largar en la Q2.

Un fin de semana con dificultades

Colapinto explicó que el fin de semana fue irregular y con dificultades para encontrar sensaciones con el auto. Señaló problemas de “desconexión” en el comportamiento del monoplaza, especialmente en las curvas lentas del segundo sector, donde perdió confianza y adherencia. “Cuando no hay feeling cuesta mucho”, resumió en diálogo con ESPN, al destacar que estuvo cerca del corte a Q3, pero sin lograr el rendimiento necesario en el momento clave.

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El argentino también remarcó que los cambios de puesta a punto durante el fin de semana no terminaron de dar resultado y que el comportamiento del auto se mantuvo inconsistente. Aun así, valoró haber estado cerca de la Q3 en un contexto tan apretado y con un circuito tan exigente como Mónaco, donde la confianza es determinante.

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La felicidad de Pierre Gasly que logr&oacute; terminar en el noveno lugar en la Q3.

La felicidad de Pierre Gasly que logró terminar en el noveno lugar en la Q3.

Un optimismo moderado

De cara a la carrera, el pilarense anticipó que será fundamental analizar la estrategia y aprovechar cualquier oportunidad, aunque reconoció que la prioridad estaba puesta en una buena clasificación. Con optimismo moderado, apuntó a mejorar el rendimiento en la próxima fecha en Barcelona.

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Antonelli, imparable

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, que sorprendió al marcar 1:12.051 y superar por apenas 0.043 segundos a Max Verstappen. Lewis Hamilton largará tercero con Ferrari, mientras que Charles Leclerc partirá cuarto tras un choque en su último intento de vuelta rápida. George Russell finalizó sexto en una clasificación muy ajustada en la zona alta.

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Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Favorecido por un accidente

En el corte de la Q2, Gasly fue quien marcó el límite con 1:13.762, dejando a Colapinto fuera por apenas 0.233 segundos. En la Q1, el argentino logró avanzar parcialmente beneficiado por el accidente de Gabriel Bortoleto, mientras que ambos pilotos de Haas F1 Team quedaron eliminados: Esteban Ocon en el puesto 17 y Oliver Bearman en el 19.

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