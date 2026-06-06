6 de junio de 2026 - 12:23

Franco Colapinto largará 14° en Mónaco y Kimi Antonelli sorprendió con una gran pole

El piloto argentino completó una sólida clasificación en el circuito callejero del Principado y largará desde el 14° puesto en el GP callejero de Fórmula 1. Su compañero de equipo Pierre Gasly avanzó a la Q3, tras quedar 10°.

El piloto argentino llega a la clasificación tras ser 19° en la FP3 y con una jornada irregular en Mónaco.

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Los Andes | Redacción Deportes
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En un trazado donde los sobrepasos son extremadamente complejos, Colapinto tendrá una carrera de máxima exigencia si quiere aspirar a sumar puntos el domingo. La diferencia con el corte de Q3 fue de apenas 0.233 segundos, lo que dejó al argentino cerca pero sin acceso a la última tanda.

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Gasly, entre los diez

Dentro de Alpine, la jornada tuvo mejores sensaciones para Pierre Gasly, que logró meterse en la Q3 y partirá desde el 9° lugar tras marcar 1:13.762, mostrando un rendimiento más sólido y consistente que su compañero en el momento clave de la clasificación.

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El Bambino lo hizo otra vez

La gran noticia del día, sin embargo, llegó desde la cima: Andrea Kimi Antonelli se quedó con una impactante pole position al registrar 1:12.051, confirmando su gran presente en la Fórmula 1. El joven de Mercedes, líder del campeonato, superó a Max Verstappen por apenas 0.043 segundos en una definición electrizante.

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Hamilton volvió al tridente

Detrás, Lewis Hamilton partirá tercero con Ferrari, mientras que Charles Leclerc lo hará cuarto tras un cierre complicado en el que llegó a tocar las defensas en su último intento. George Russell completó una jornada irregular para los principales contendientes al título al ubicarse sexto.

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Franco Colapinto mejoró notablemente sus tiempos que le permitieron avanzar a la Q2.

Franco Colapinto mejoró notablemente sus tiempos que le permitieron avanzar a la Q2.

La clasificación también dejó incidentes importantes, como el accidente de Gabriel Bortoleto en el cierre de la Q1, que alteró el desarrollo de la tanda y terminó impactando en el orden final. En ese contexto, los dos pilotos de Haas quedaron eliminados prematuramente.

Con Antonelli como gran protagonista y un dominio creciente del automovilismo italiano en la escena internacional, la Fórmula 1 llega al domingo en Mónaco con un escenario abierto, una pole inesperada y una grilla que promete una carrera estratégica y de alto voltaje.

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