Franco Colapinto largará 14° en Mónaco y Kimi Antonelli sorprendió con una gran pole

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco tras una clasificación exigente en el circuito callejero del Principado. El piloto argentino marcó un tiempo de 1:13.995 y quedó eliminado en la Q2, en una sesión donde cada milésima fue determinante.

Franco Colapinto cerró la FP3 de Mónaco en el 19° puesto antes de la clasificación

En un trazado donde los sobrepasos son extremadamente complejos, Colapinto tendrá una carrera de máxima exigencia si quiere aspirar a sumar puntos el domingo. La diferencia con el corte de Q3 fue de apenas 0.233 segundos, lo que dejó al argentino cerca pero sin acceso a la última tanda.

IMPRESIONANTE FINAL DE LA CLASIFICACIÓN Kimi Antonelli le arrebató el primer lugar a Max Verstappen y logró la pole en el #MonacoGP . Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XEYrCm3rBv

Dentro de Alpine, la jornada tuvo mejores sensaciones para Pierre Gasly , que logró meterse en la Q3 y partirá desde el 9° lugar tras marcar 1:13.762, mostrando un rendimiento más sólido y consistente que su compañero en el momento clave de la clasificación.

El Bambino lo hizo otra vez

La gran noticia del día, sin embargo, llegó desde la cima: Andrea Kimi Antonelli se quedó con una impactante pole position al registrar 1:12.051, confirmando su gran presente en la Fórmula 1. El joven de Mercedes, líder del campeonato, superó a Max Verstappen por apenas 0.043 segundos en una definición electrizante.

image

Hamilton volvió al tridente

Detrás, Lewis Hamilton partirá tercero con Ferrari, mientras que Charles Leclerc lo hará cuarto tras un cierre complicado en el que llegó a tocar las defensas en su último intento. George Russell completó una jornada irregular para los principales contendientes al título al ubicarse sexto.

image Franco Colapinto mejoró notablemente sus tiempos que le permitieron avanzar a la Q2. Gentileza.

La clasificación también dejó incidentes importantes, como el accidente de Gabriel Bortoleto en el cierre de la Q1, que alteró el desarrollo de la tanda y terminó impactando en el orden final. En ese contexto, los dos pilotos de Haas quedaron eliminados prematuramente.

Con Antonelli como gran protagonista y un dominio creciente del automovilismo italiano en la escena internacional, la Fórmula 1 llega al domingo en Mónaco con un escenario abierto, una pole inesperada y una grilla que promete una carrera estratégica y de alto voltaje.