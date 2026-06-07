Kimi Antonelli se quedó con el GP de Mónaco y Franco Colapinto terminó último tras una colisión con Sainz

Andrea Kimi Antonelli se impuso en un Gran Premio de Mónaco que rozó lo surrealista por las constantes interrupciones. La competencia, definida por una bandera roja a diez vueltas del cierre, no solo se detuvo por los choques, sino por una falla técnica grave: el asfalto de la pista comenzó a levantarse. Franco Colapinto terminó 15°.

La carrera comenzó con un golpe de escena cuando el Red Bull de Max Verstappen se quedó clavado en la parilla. Franco Colapinto, que largaba desde la posición 14, tuvo que reaccionar en milésimas de segundo para esquivar el auto detenido del neerlandés, quien debió abandonar inmediatamente por un fallo de motor. Antonelli aprovechó el vacío para escaparse y liderar con una ventaja que llegó a superar los 25 segundos sobre sus perseguidores.

¡ASÍ SALIÓ FRANCO! Colapinto y el comienzo en el #MonacoGP : ¡tuvo que sobrepasar a Verstappen que quedó varado en la largada! Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lxiMGYzGmO

El desarrollo lineal se quebró en la vuelta 61 cuando Lance Stroll perdió el control de su monoplaza e impactó contra las protecciones de la última curva. Tras el relanzamiento, Charles Leclerc sufrió un accidente idéntico en el mismo punto. Fue entonces cuando los comisarios detectaron que el problema no era solo el pilotaje, sino que el asfalto se estaba desprendiendo en esa zona reasfaltada, comprometiendo la seguridad.

¡SAFETY CAR EN MÓNACO! Stroll no llegó a bloquear y terminó chocando contra el muro cuando entraba en al recta principal. #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I2Xlm5E5Xf

La dirección de carrera suspendió la prueba durante casi 45 minutos para intentar reconstruir la superficie afectada. La reanudación final se realizó con una salida parada, una decisión poco habitual para el cierre de un Gran Premio. Antonelli mantuvo la calma en este nuevo arranque y cruzó la meta escoltado por Lewis Hamilton e Isack Hadjar, quien heredó el tercer escalón del podio tras una catarata de sanciones.

El baile de penalizaciones en el pitlane fue el otro factor determinante de la jornada. Pilotos como George Russell, Pierre Gasly y el propio Franco Colapinto recibieron recargos de tiempo por exceder la velocidad permitida en boxes. Estas sanciones modificaron el clasificador final una vez terminada la carrera, permitiendo que Sergio Pérez sumara el primer punto de la historia para el equipo Cadillac al escalar al décimo puesto.

Embed ¡DE A DOS! Sainz tuvo que abandonar en Mónaco luego de estos toques con Hülkenberg y Colapinto.



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Franco Colapinto finalizó en la posición 15, condicionado por un toque con el Williams de Carlos Sainz en el relanzamiento definitivo que dañó su alerón delantero. Aunque el argentino lamentó la falta de conexión con el auto durante el fin de semana, su rápida maniobra inicial en la largada evitó un desastre mayor para su escudería. Mónaco 2026 será recordado como el día en que la infraestructura del circuito falló ante la exigencia de los monoplazas modernos.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino estará presente en el próximo Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el cual se llevará a cabo el próximo fin de semana, con una primera práctica fechada para el viernes 12 de junio, mientras que la carrera principal tendrá lugar el domingo 14 de junio a las 10 AM.

DDD

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS

1 Kimi Antonelli Mercedes 25 PUNTOS 2 Lewis Hamilton Ferrari 18 PUNTOS 3 Isack Hadjar Red Bull 15 PUNTOS 4 Oscar Piastri McLaren 12 PUNTOS 5 Liam Lawson Racing Bulls 10 PUNTOS 6 Arvid Lindblad Racing Bulls 8 PUNTOS 7 Pierre Gasly Alpine 6 PUNTOS 8 Alex Albon Williams 4 PUNTOS 9 Esteban Ocon Haas 2 PUNTOS 10 Sergio Pérez Cadillac 1 PUNTO