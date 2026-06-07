¡Reflejos de acero! La increíble maniobra de Franco Colapinto para no chocar con Verstappen en Mónaco

El piloto argentino a un monoplaza de Red Bull que quedó inmóvil por un fallo de motor mientras el resto del grupo aceleraba hacia la curva.

Franco Colapinto demostró su capacidad de reacción inmediata durante el inicio del Gran Premio de Mónaco. Al partir desde la séptima fila, el piloto argentino se encontró de frente con el Red Bull de Max Verstappen, que había quedado completamente detenido en la parrilla por un fallo mecánico insalvable.

La tensión en las calles del Principado alcanzó su punto máximo en el momento en que se apagaron los semáforos. Mientras Andrea Kimi Antonelli defendía la pole, el auto de Max Verstappen permaneció inmóvil en el segundo cajón de salida. Esta situación generó un obstáculo imprevisto y extremadamente peligroso para todos los corredores que venían por detrás en una recta tan corta y estrecha como la de Montecarlo.

Embed ¡ASÍ SALIÓ FRANCO!



Colapinto y el comienzo en el #MonacoGP: ¡tuvo que sobrepasar a Verstappen que quedó varado en la largada!



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Los reflejos de Franco Colapinto salvaron su carrera tras el fallo de motor de Max Verstappen en la salida Colapinto, ubicado en la posición 14 de la grilla, debió procesar la información en milésimas de segundo. A diferencia de los líderes que tenían más margen de maniobra, el argentino llegó al punto crítico con el pelotón ya lanzado y cerrándose sobre los huecos disponibles. Su elección fue una maniobra rápida hacia la derecha, logrando sortear el obstáculo sin perder el control ni rozar a otros competidores que buscaban su propio espacio en la pista.

Desde el habitáculo del Alpine, los reflejos de Colapinto evitaron lo que podría haber sido un accidente de grandes proporciones. Por su parte, el neerlandés comunicó casi de inmediato por radio que su motor estaba roto, lo que obligó a su retiro definitivo tras apenas haber recorrido unos metros de competencia. Esta baja inesperada alteró la dinámica de la carrera para los pilotos del mediocampo, quienes debieron ajustar su navegación inicial para no quedar atrapados en el caos de la largada.