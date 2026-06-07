Nico Varrone vivió una carrera caótica en Mónaco: penalización, susto con un peatón y puesto 20

Nicolás Varrone completó un fin de semana difícil en las calles de Montecarlo al finalizar en la vigésima posición de la carrera principal de Fórmula 2 . Una penalización de diez segundos por una maniobra en la primera curva obligó a su equipo a arriesgar con la estrategia, un movimiento que finalmente lo dejó fuera de la zona de puntos.

El incidente que definió la jornada ocurrió apenas iniciada la competencia. Varrone, quien partía desde el decimoquinto lugar en la grilla, debió recortar la primera curva en Saint-Devote para evitar una colisión múltiple en un pelotón que se quedó sin espacios. Aunque la maniobra fue estrictamente para evitar el contacto y no le permitió ganar posiciones, los comisarios deportivos determinaron que obtuvo una ventaja indebida y le aplicaron una sanción de diez segundos.

Ante la penalización, el equipo Van Amersfoort Racing optó por una táctica de alta exigencia: retrasar el cambio obligatorio de neumáticos lo máximo posible. La intención era mantenerse en pista con gomas usadas esperando la salida de un auto de seguridad o una bandera roja, situaciones habituales en el trazado monegasco. De haberse producido una neutralización, Varrone podría haber cumplido su sanción y la parada técnica con una pérdida de tiempo mínima respecto a sus rivales.

Sin embargo, la carrera transcurrió con una fluidez inusual para las exigencias del Principado. A pesar de los muros cercanos y la presión constante, no se registraron accidentes de magnitud que requirieran la intervención de los vehículos de seguridad. Ante la falta de imprevistos, Varrone se vio obligado a ingresar a los boxes en la última vuelta de las 42 programadas para cumplir con el reglamento, lo que provocó su caída inmediata hasta el vigésimo puesto.

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A pesar del resultado, el argentino mostró un ritmo sólido y con este desempeño, Varrone cierra la cuarta ronda del campeonato en la decimocuarta posición de la tabla general con 14 unidades acumuladas. La actividad para el piloto continuará el próximo fin de semana en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde buscará recuperar la senda de los puntos en territorio español.

Susto en Mónaco: un peatón cruzó la pista en plena carrera

Cuando quedaba una vuelta para terminar la carrera Future Race de la F2, un peatón cruzó en medio de la pista y estuvo a punto de ser embestido en una fila que lideraba Colton Herta, seguido por Varrone y por el paraguayo Duerksen.

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Por suerte, el incidente no tuvo consecuencias: la persona pudo apartarse justo a tiempo, evitando así un accidente potencialmente grave. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del incidente, pero fuentes especializadas aseguran que se trata de un comisario de pista que circulaba por el pit lane.