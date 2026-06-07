7 de junio de 2026 - 09:40

Nico Varrone vivió una carrera caótica en Mónaco: penalización, susto con un peatón y puesto 20

El equipo Van Amersfoort Racing estiró la parada en boxes hasta la última vuelta esperando una neutralización que nunca llegó tras el incidente en la largada.

Susto en Mónaco con la aparición de una persona que cruzó el pit lane en plena carrera de F2.

Susto en Mónaco con la aparición de una persona que cruzó el pit lane en plena carrera de F2.

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

A Nicolás Varrone no le fue bien en la previa de la gran carrera final de cuarta fecha de GP de Mónaco en Fórmula 2

Nicolás Varrone con un mal viernes en Mónaco
nicolas varrone remato en el puesto 12 en la carrera sprint del gp de monaco

Nicolás Varrone remató en el puesto 12 en la carrera sprint del GP de Mónaco

Por Redacción Deportes

El incidente que definió la jornada ocurrió apenas iniciada la competencia. Varrone, quien partía desde el decimoquinto lugar en la grilla, debió recortar la primera curva en Saint-Devote para evitar una colisión múltiple en un pelotón que se quedó sin espacios. Aunque la maniobra fue estrictamente para evitar el contacto y no le permitió ganar posiciones, los comisarios deportivos determinaron que obtuvo una ventaja indebida y le aplicaron una sanción de diez segundos.

image

Una apuesta estratégica sin neutralizaciones

Ante la penalización, el equipo Van Amersfoort Racing optó por una táctica de alta exigencia: retrasar el cambio obligatorio de neumáticos lo máximo posible. La intención era mantenerse en pista con gomas usadas esperando la salida de un auto de seguridad o una bandera roja, situaciones habituales en el trazado monegasco. De haberse producido una neutralización, Varrone podría haber cumplido su sanción y la parada técnica con una pérdida de tiempo mínima respecto a sus rivales.

Sin embargo, la carrera transcurrió con una fluidez inusual para las exigencias del Principado. A pesar de los muros cercanos y la presión constante, no se registraron accidentes de magnitud que requirieran la intervención de los vehículos de seguridad. Ante la falta de imprevistos, Varrone se vio obligado a ingresar a los boxes en la última vuelta de las 42 programadas para cumplir con el reglamento, lo que provocó su caída inmediata hasta el vigésimo puesto.

image

A pesar del resultado, el argentino mostró un ritmo sólido y con este desempeño, Varrone cierra la cuarta ronda del campeonato en la decimocuarta posición de la tabla general con 14 unidades acumuladas. La actividad para el piloto continuará el próximo fin de semana en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde buscará recuperar la senda de los puntos en territorio español.

Susto en Mónaco: un peatón cruzó la pista en plena carrera

Cuando quedaba una vuelta para terminar la carrera Future Race de la F2, un peatón cruzó en medio de la pista y estuvo a punto de ser embestido en una fila que lideraba Colton Herta, seguido por Varrone y por el paraguayo Duerksen.

Embed

Por suerte, el incidente no tuvo consecuencias: la persona pudo apartarse justo a tiempo, evitando así un accidente potencialmente grave. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del incidente, pero fuentes especializadas aseguran que se trata de un comisario de pista que circulaba por el pit lane.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco.
En Vivo

Franco Colapinto fue sancionado y marcha 14° en el Gran Premio de Mónaco

Por Nicolás Salas
La maniobra de Franco Colapinto para evitar una colisión con Verstappen.

¡Reflejos de acero! La increíble maniobra de Franco Colapinto para no chocar con Verstappen en Mónaco

Por Francisco Moreno
El ingreso del Cuti Romero: una gran noticia para la Selección Argentina

Volvió el Cuti Romero y es una gran noticia para la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci
Lautaro Martínez, goleador de la Selección Argentina

La Selección Argentina superó 2 a 0 a su par de Honduras sin despeinarse

Por Emanuel Cenci