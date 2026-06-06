6 de junio de 2026 - 18:01

Nicolás Varrone remató en el puesto 12 en la carrera sprint del GP de Mónaco

En la ocasión ganó Noel León del equipo Campos Racing. La carrera principal será este domingo a las 4.30 de la madrugada. Nicolás Varrone está obligado a sumar

monaquito
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto argentino de Fórmula 2, Nicolás Varrone (de la escudería Van Amersfoort Racing), terminó duodécimo en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco y no logró sumar puntos.

Leé además

A Nicolás Varrone no le fue bien en la previa de la gran carrera final de cuarta fecha de GP de Mónaco en Fórmula 2

Nicolás Varrone con un mal viernes en Mónaco
Deportivo Maipú visita a Güemes por la Primera Nacional.

Deportivo Maipú busca extender su buen momento en Santiago del Estero: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

¿Qué pasó en Mónaco?

El triunfo fue para el mexicano Noel León (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron el polaco Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) y el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

Varrone comenzó la carrera desde el decimosexto lugar, luego de lo que había sido su floja clasificación del viernes pasado por la mañana.

Sin embargo, durante las 30 vueltas que duró la carrera el argentino pudo superar a cuatro de sus oponentes para escalar hasta el duodécimo lugar, aunque no fue suficiente para sumar puntos ya que solo lo hacen los ocho mejores.

Luego de esta carrera sprint, el italiano Mini estiró la ventaja en el campeonato, donde ya lidera con 63 puntos, 24 más que su escolta, que es el brasilero Rafael Camara.

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal a 40 vueltas, que está programada para las 4.35 de la madrugada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Godoy Cruz buscará la recuperación frente a su gente en el Feliciano Gambarte. 

Godoy Cruz vuelve al Gambarte con la misión de recuperar terreno: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Facundo Masuero, arquero de Nueva Chicago trasladado al nosocomio tras la agresión sufrida en cancha de San Martín de San Juan por la Primera Nacional

Se suspendió San Martín de San Juan - Nueva Chicago por agresión con pirotecnia al arquero visitante

Por Redacción Deportes
Rugby. Entre dos neocelandeses quieren bajar a  Luciano González 

Argentina y un día de sensaciones encontradas en el rugby reducido

Por Redacción Deportes
Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos a pocos días del Mundial 2026

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos a pocos días del Mundial 2026, y piden la intervención de FIFA

Por Redacción Deportes