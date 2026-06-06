Nicolás Varrone remató en el puesto 12 en la carrera sprint del GP de Mónaco

En la ocasión ganó Noel León del equipo Campos Racing. La carrera principal será este domingo a las 4.30 de la madrugada. Nicolás Varrone está obligado a sumar

El piloto argentino de Fórmula 2, Nicolás Varrone (de la escudería Van Amersfoort Racing), terminó duodécimo en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco y no logró sumar puntos.

¿Qué pasó en Mónaco? El triunfo fue para el mexicano Noel León (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron el polaco Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) y el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

Varrone comenzó la carrera desde el decimosexto lugar, luego de lo que había sido su floja clasificación del viernes pasado por la mañana.

Sin embargo, durante las 30 vueltas que duró la carrera el argentino pudo superar a cuatro de sus oponentes para escalar hasta el duodécimo lugar, aunque no fue suficiente para sumar puntos ya que solo lo hacen los ocho mejores.

Luego de esta carrera sprint, el italiano Mini estiró la ventaja en el campeonato, donde ya lidera con 63 puntos, 24 más que su escolta, que es el brasilero Rafael Camara.