Los Andes con Colapinto: entre el show, el humor y la revolución de la Fórmula 1 en Buenos Aires

Nicolás Salas - Enviado especial. Antes de su esperada salida a pista a bordo del histórico Lotus E20, pautada para las 12:45, Franco Colapinto se asomó al escenario para saludar a la multitud y no pudo ocultar su asombro.

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"Se me pone la piel de pollo" , confesó emocionado al ver la cantidad de fanáticos reunidos en el Fan Zone, un sueño que, según él mismo admitió, nunca imaginó que se haría realidad tan pronto.

Con su característico sentido del humor, Franco hizo reír a todos al analizar los carteles del público y bromear sobre su próxima exhibición: "Voy a ir despacito, respetando las normas de tránsito" , dijo entre risas, aunque luego advirtió que a las cuatro de la tarde pensaba "fundirlo todo".

Más allá de las bromas, se tomó un momento para agradecer profundamente el esfuerzo de la gente. Reconoció el enorme mérito de quienes viajaron desde distintas provincias en un domingo de mucho tránsito de la ciudad solo para poder acompañarlo.

"Quise traerles un Fórmula 1 para que lo disfruten y puedan vivir la experiencia de cerca" , destacó con gratitud.

Como cierre, Franco dejó en claro su máximo deseo: espera que este increíble show sirva para mostrarle a la Fórmula 1 la pasión que existe en el país y lograr que un Gran Premio regrese a la Argentina nuevamente.

Franco Colapinto salió a la pista por primera vez a la pista

En una jornada histórica, Colapinto salió a la pista por primera vez en la jornada por las calles de Buenos Aires con el Lotus E20. El joven de 22 años se divirtió en el monoplaza: saluda a la gente y realiza trompos para el delirio del público. La primera salida a la pista del argentino hizo explotar a los presentes.

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Por el comienzo de su exhibición con un auto de #Formula1 en Buenos Aires pic.twitter.com/ne4Cy0wfeO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

En unos minutos comenzará el show del cantante cordobés Luck Ra. A su vez, la gente se mantendrá expectante para la segunda salida del piloto argentino, en esta ocasión, arriba del legendario "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, con el que el quíntuple campeón mundial conquistó dos de sus títulos.

El turno de la réplica del Mercedes-Benz W196 será a las 14.30, tal como lo anticipó Los Andes al inicio de la jornada.

Segunda salida: Colapinto en el legendario "Flecha de Plata"

En homenaje al quíntuple campeón mundial, Colapinto recorre el circuito armado en las calles de Palermo a bordo de la réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el mismo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

Según explicaron desde la organización, el vehículo replica casi en su totalidad al original, aunque cuenta con un motor moderno. “El original tenía materiales como titanio y magnesio que hoy casi no existen. Por eso usamos un motor Mercedes más moderno, pero el resto es prácticamente igual”, detallaron.

Embed Franco Colapinto a bordo del Mercedes Benz W196 que usó, y salió campeón, Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955. La bandera argentina. Reliquia histórica. La Flecha de Plata. pic.twitter.com/H3TKsNG7EZ — (@JuannDis) April 26, 2026