Franco Colapinto palpita su exhibición en Buenos Aires con un histórico auto de F1: cronograma completo

El argentino Franco Colapinto se prepara para un evento histórico en la Ciudad de Buenos Aires: este domingo 26 manejará un auto de Fórmula 1 en calles porteñas, en una exhibición que lo tendrá como gran protagonista en Palermo arriba de un Lotus E20. Se espera una multitud en la presentación .

En la previa, el piloto se mostró distendido mientras recorría el lugar del evento, compartía mates y mantenía charlas informales con su entorno, en medio de los últimos ajustes para el road show. Las imágenes que circularon en redes lo muestran conversando con el periodista Juan Fossaroli y su manager Jamie Campbell-Walter, en un clima relajado a pocas horas de la exhibición.

Durante la jornada también se subió a la llamada “Flecha de Plata” , el histórico modelo vinculado a Juan Manuel Fangio, que también formará parte del espectáculo.

El evento incluirá un homenaje al quíntuple campeón mundial , con una recorrida por un circuito armado en las calles de Palermo a bordo de una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el mismo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

[AHORA] En el "Road Show" de Palermo, Colapinto manejó una réplica de la "Flecha de Plata", el auto de Mercedes Benz con el que corrió Fangio. pic.twitter.com/QDIL4mOk5r https://t.co/t1EZ4sAYax

Según explicaron desde la organización, el vehículo replica casi en su totalidad al original, aunque cuenta con un motor moderno. “El original tenía materiales como titanio y magnesio que hoy casi no existen. Por eso usamos un motor Mercedes más moderno, pero el resto es prácticamente igual”, detallaron.

Road Show de Franco Colapinto arriba del Lotus E20

En otra parte del espectáculo, lo que más impactará al público en Palermo es el sonido. A diferencia de los motores híbridos actuales, el Lotus E20 utiliza un motor Renault RS27-2012 atmosférico que alcanza las 18.000 revoluciones por minuto. Esta configuración genera un estruendo mucho más intenso y agudo, permitiendo que los 750 caballos de fuerza se sientan directamente en el asfalto porteño.

El diseño del auto, obra de James Allison, fue el vigésimo monoplaza construido en la fábrica de Enstone. Su estructura de fibra de carbono y panal de aluminio pesa apenas 640 kilos, incluyendo al piloto. Además, cuenta con una caja de cambios semiautomática de titanio con siete marchas que utiliza un sistema de cambio rápido para maximizar la aceleración.

La elección de este modelo para el Road Show no es casual. Las regulaciones vigentes de la Fórmula 1 prohíben el uso de monoplazas de las temporadas actuales para exhibiciones públicas. Por ello, el Lotus E20 representa el equilibrio perfecto entre la tecnología moderna y la nostalgia de los motores V8 que los fanáticos argentinos tanto aprecian.

Pantallas por la Ciudad: dónde se podrá ver

Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos:

Libertador y Casares.

Libertador y Cavia.

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario).

Figueroa Alcorta y Salguero.

Sarmiento y Colombia.

Bullrich y Cerviño.

Figueroa Alcorta y Dorrego.

El cronograma completo