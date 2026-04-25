25 de abril de 2026 - 10:43

Guía completa del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, circuito y accesos

El piloto de Pilar manejará el histórico monoplaza de Juan Manuel Fangio y un Lotus con motor V8 que suena más fuerte que los actuales motores híbridos.

Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires.

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Por Nicolás Salas

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El despliegue en Palermo abrirá sus puertas a las 8:30 horas para facilitar el ingreso de los 500.000 asistentes esperados. La organización dispuso dos puntos de acceso principales: el Ingreso 1 en Avenida Freyre y Dorrego para las tribunas principales, y el Ingreso 2 en Avenida Figueroa Alcorta para los sectores Trackside. Aunque existen zonas exclusivas, el público general podrá acceder libremente a las Fan Zone de Plaza Seeber y Plaza Sicilia, donde habrá pantallas gigantes. El circuito tiene una extensión de 2400 metros y recorre desde Dorrego hasta Casares por Libertador.

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El cronograma de las cuatro salidas y los autos en pista

La actividad en el asfalto comenzará a las 12:45 con la primera salida del monoplaza Lotus E20. Este vehículo fue utilizado por Kimi Räikkönen en la temporada 2012 y, aunque tiene 14 años de antigüedad, fue ploteado con la estética del Alpine A526 actual. Uno de los puntos más esperados por los aficionados es el sonido de su motor V8, que resulta mucho más estruendoso que los motores V6 híbridos que la Fórmula 1 emplea hoy en día.

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El Lotus e20 que manejará Colapinto deja de lado su estética original y estará ploteado con los colores de Alpine.

El Lotus e20 que manejará Colapinto deja de lado su estética original y estará ploteado con los colores de Alpine.

A las 14:30, Colapinto protagonizará el bloque más emotivo del día al manejar el legendario Mercedes-Benz W196, conocido como la "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio. Este auto histórico permitió al quíntuple campeón lograr el bicampeonato en 1954 y 1955, introduciendo tecnologías pioneras como la inyección de combustible y la suspensión independiente. El joven piloto confesó que este evento es un sueño de la infancia cumplido y que le genera una energía especial compartirlo con su familia.

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La Flecha de Plata: el

La Flecha de Plata: el "auto de Fangio" que manejará Franco Colapinto

La agenda sigue con otra tanda en el Lotus a las 15:15 y el cierre oficial a las 15:55 con un desfile en un ómnibus descapotable para saludar a los fanáticos. Antes del Road Show, Colapinto bromeó sobre los problemas de tránsito que generó el montaje de las tribunas y pidió disculpas a los vecinos de la zona de Libertador por las molestias. La exhibición completa será transmitida exclusivamente por la señal de Disney+ Premium para todo el país.

Franco Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo

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  • 8:30 - Apertura de las tribunas
  • 11:00 - Inicio del evento con bandas musicales
  • 12:45 - Primera salida de Colapinto a bordo del Lotus E20
  • 14:30 - Segunda salida de Colapinto en el Flecha de Plata de Fangio
  • 15:15 - Tercera salida de Colapinto, nuevamente en el Lotus E20
  • 15:55 - Cuarta y última salida de Colapinto en un micro descapotable para terminar el evento
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