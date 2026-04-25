25 de abril de 2026 - 09:10

Franco Colapinto manejará el Lotus E20 en Buenos Aires: la historia del auto que casi quiebra a su escudería

Este monoplaza de 640 kilos posee un motor de 2.4 litros capaz de alcanzar 18.000 revoluciones por minuto y acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos.

Los secretos del motor V8 que Franco Colapinto hará rugir en las calles de Palermo.

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El Lotus E20 esconde una de las historias financieras más insólitas de la Fórmula 1. Durante la temporada 2012, el finlandés Kimi Räikkönen regresó a la categoría con un contrato que incluía un bono de 50.000 euros por cada punto obtenido. Contra todo pronóstico, el auto funcionó tan bien que Räikkönen sumó 207 puntos, generando una deuda millonaria que casi lleva a la quiebra a la escudería británica.

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Kimi R&auml;ikk&ouml;nen casi funde a Lotus tras su gran a&ntilde;o.

Kimi Räikkönen casi funde a Lotus tras su gran año.

Aquel rendimiento deportivo incluyó una victoria memorable en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el piloto pronunció su famosa frase "déjenme solo, sé lo que estoy haciendo" a través de la radio. Hoy, ese mismo chasis llega a Buenos Aires con una decoración moderna de Alpine, pero manteniendo su esencia técnica original.

Potencia atmosférica y el rugido del motor V8 de 2.4 litros

Lo que más impactará al público en Palermo es el sonido. A diferencia de los motores híbridos actuales, el E20 utiliza un motor Renault RS27-2012 atmosférico que alcanza las 18.000 revoluciones por minuto. Esta configuración genera un estruendo mucho más intenso y agudo, permitiendo que los 750 caballos de fuerza se sientan directamente en el asfalto porteño.

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El diseño del auto, obra de James Allison, fue el vigésimo monoplaza construido en la fábrica de Enstone. Su estructura de fibra de carbono y panal de aluminio pesa apenas 640 kilos, incluyendo al piloto. Además, cuenta con una caja de cambios semiautomática de titanio con siete marchas que utiliza un sistema de cambio rápido para maximizar la aceleración.

La elección de este modelo para el Road Show no es casual. Las regulaciones vigentes de la Fórmula 1 prohíben el uso de monoplazas de las temporadas actuales para exhibiciones públicas. Por ello, el Lotus E20 representa el equilibrio perfecto entre la tecnología moderna y la nostalgia de los motores V8 que los fanáticos argentinos tanto aprecian.

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Durante la jornada, Colapinto realizará cuatro salidas a pista en un circuito de dos kilómetros. El despliegue de Alpine incluye un equipo de más de diez especialistas dedicados exclusivamente al mantenimiento y encendido de esta joya mecánica. Es una oportunidad única para ver en acción un auto que, además de su éxito en las pistas, apareció en videos musicales y marcó el Gran Premio número 500 de su fábrica.

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