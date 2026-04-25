Franco Colapinto manejará el Lotus E20 en Buenos Aires: la historia del auto que casi quiebra a su escudería

NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL Franco Colapinto protagoniza este domingo una exhibición histórica en Buenos Aires al volante del Lotus E20 . Este vehículo de la temporada 2012 no es solo una pieza de museo, sino un potente monoplaza con motor V8 que marcó el regreso triunfal de Kimi Räikkönen a la máxima categoría del automovilismo mundial.

El Lotus E20 esconde una de las historias financieras más insólitas de la Fórmula 1 . Durante la temporada 2012, el finlandés Kimi Räikkönen regresó a la categoría con un contrato que incluía un bono de 50.000 euros por cada punto obtenido. Contra todo pronóstico, el auto funcionó tan bien que Räikkönen sumó 207 puntos, generando una deuda millonaria que casi lleva a la quiebra a la escudería británica.

Aquel rendimiento deportivo incluyó una victoria memorable en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el piloto pronunció su famosa frase "déjenme solo, sé lo que estoy haciendo" a través de la radio. Hoy, ese mismo chasis llega a Buenos Aires con una decoración moderna de Alpine , pero manteniendo su esencia técnica original.

Lo que más impactará al público en Palermo es el sonido. A diferencia de los motores híbridos actuales, el E20 utiliza un motor Renault RS27-2012 atmosférico que alcanza las 18.000 revoluciones por minuto . Esta configuración genera un estruendo mucho más intenso y agudo, permitiendo que los 750 caballos de fuerza se sientan directamente en el asfalto porteño.

Embed | El monoplaza que conducirá Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires



➡️ Se trata del Lotus E20 (irá actualizado con la livery del Alpine A526)



❤️ Motor Renault V8 pic.twitter.com/ZoGOVWZItC — Alpine F1 Hub (@alpinef1hub) April 1, 2026

El diseño del auto, obra de James Allison, fue el vigésimo monoplaza construido en la fábrica de Enstone. Su estructura de fibra de carbono y panal de aluminio pesa apenas 640 kilos, incluyendo al piloto. Además, cuenta con una caja de cambios semiautomática de titanio con siete marchas que utiliza un sistema de cambio rápido para maximizar la aceleración.

La elección de este modelo para el Road Show no es casual. Las regulaciones vigentes de la Fórmula 1 prohíben el uso de monoplazas de las temporadas actuales para exhibiciones públicas. Por ello, el Lotus E20 representa el equilibrio perfecto entre la tecnología moderna y la nostalgia de los motores V8 que los fanáticos argentinos tanto aprecian.

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Durante la jornada, Colapinto realizará cuatro salidas a pista en un circuito de dos kilómetros. El despliegue de Alpine incluye un equipo de más de diez especialistas dedicados exclusivamente al mantenimiento y encendido de esta joya mecánica. Es una oportunidad única para ver en acción un auto que, además de su éxito en las pistas, apareció en videos musicales y marcó el Gran Premio número 500 de su fábrica.