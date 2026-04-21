Se confirmó el cronograma de actividades de Franco Colapinto en Argentina

La fiebre por Franco Colapinto alcanzará en los próximos días su punto más alto, con la presencia del piloto en el país para participar de un evento por las calles de Buenos Aires. Además de un recorrido callejero, habrá espectáculos artísticos y pantallas gigantes por toda la zona.

El conductor del equipo Alpine aprovechará el parate en la Fórmula 1 para visitar el país, y rendirle homenaje a los miles de fanáticos que lo alientan cada fin de semana a lo largo y ancho del mundo. A pesar de que retorna a Argentina de forma constante para las fiestas y los momentos libres, será la primera vez que se suba a un monoplaza en su tierra natal, después de su llegada a la categoría en 2024.

Lo que en un principio se pensó como un simple recorrido por las calles de Buenos Aires fue creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en un evento multitudinario, que promete sacudir el funcionamiento cotidiano de la zona.

El trazado que se diagramó para que Colapinto pueda conducir pasa por Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, atravesando también Figueroa Alcorta y Libertador, y el Monumento a los Españoles. Según trascendió, allí se ubicarán zonas de tribunas y otras de boxes para los interesados en observarlo de cerca.

Pero no será la única zona que estará intervenida por el conductor de la escudería Alpine. En las plazas Seeber y Sicilia se montarán "Fan Zone" con entrevistas, música, y espectáculos artísticos de primer nivel. Mientras tanto, habrá pantallas gigantes en Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, Figueroa Alcorta y Dorrego.

Cronograma de actividades de Franco Colapinto en Buenos Aires:

Franco Colapinto Franco Colapinto visitará la Argentina el domingo 26 de abril. Histórico. Gentileza.

Respecto al cronograma de actividades, el ingreso a los diversos sectores habilitados comenzará a las 8.30 horas de este domingo 26 de abril. En total, Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista. La primera será a bordo de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 cerca de las 12:45 horas. Luego, a las 14:30 horas, conducirá el emblemático Flecha de Plata de Fangio. A las 15:15 horas retornará al Lotus, para un rato más tarde pasear en un micro descapotable.