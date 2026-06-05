El emotivo mensaje que el Indio Solari no se animó a mandarle a Lionel Messi: "Te merecés una buena vida"

La partida del Indio Solari caló hondo en el corazón de muchos futboleros, que por un momento han dejado en un segundo plano la preparación de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En este contexto de duelo por el cantautor popular, se conoció un emotivo mensaje que le destinó a Lionel Messi.

El legendario líder musical Carlos Alberto Solari despertó un irracional fanatismo en miles de personas, que recorrieron todo el país para verlo en un escenario, y lo veneran como un semidios. Pero, en la intimidad, el propio cantante guardaba por timidez su propia idolatría por otra figura argentina : Lionel Andrés Messi.

Según contó el periodista Hernán Castillo, hace solamente un mes atrás el Indio decidió grabarle un mensaje de voz al capitán Albiceleste en su preparación para la Copa del Mundo. El audio, que dura poco más de un minuto, finalmente no fue enviado por el pudor que el músico sintió . Sin embargo, un amigo íntimo se lo mandó al mencionado comunicador para que haga de nexo y lo comparta con el público.

Este viernes, conocida la noticia, Castillo decidió hacerlo público. “El mundo tiene que saber esta cuestión. De tantas cosas que pasan, la admiración de un tipo como el Indio a Messi debería recorrer bastante y ahora sí llegarle a él porque no se animaba a mandárselo, le daba vergüenza ", lanzó en su programa de streaming.

El emotivo audio de Indio Solari a Lionel Messi:

Embed MENSAJE DEL INDIO SOLARI PARA LIONEL MESSI



El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco



"Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo"



Exclusiva de @HernanSCastillo en #YYaLoVe pic.twitter.com/5t234wZVcI — LOVE/ST (@somoslovest) June 5, 2026

El mensaje que Solari quiso enviarle al capitán Albiceleste tiene un claro tono de agradecimiento y fanatismo por los años de fútbol que el diez le regaló al deporte.

"Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir", comienza Indio, para después catalogarlo como un tesoro. "Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también".

A continuación, el frontman se despidió con deseos de alegría y calma para el jugador. "Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te mereces una buena vida". Sin embargo, hubo tiempo para un bis, donde el Indio le pidió la Copa del Mundo. "Posdata, ¿Qué tal si ganás un campeonato en el mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso", cerró emocionado.