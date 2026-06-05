5 de junio de 2026 - 16:38

Lionel Scaloni rompe el silencio en una conferencia de prensa previa al amistoso con Honduras

El conductor de la Selección Argentina dará declaraciones a los medios de comunicación este viernes por la tarde.

Lionel Scaloni rompe el silencio en una conferencia de prensa

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Los Andes | Redacción Deportes
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Previo al último entrenamiento de la semana, el DT Albiceleste se sentará delante de los medios de comunicación para dar su parecer sobre algunas situaciones que se hablan mucho en el mundo del fútbol. Entre otras cosas, se esperan frases contundentes sobre los lesionados, el equipo que se perfila para enfrentar a Honduras este sábado, y las posibles modificaciones en la lista de convocados.

La conferencia de prensa se realizará en el predio donde practica la Selección Argentina en Kansas City. El comienzo de la misma está previsto para las 19:15 horas de nuestro país, 45 minutos antes del arranque de la práctica que cierra la previa del duelo amistoso con los centroamericanos.

Así sería el equipo de Lionel Scaloni para jugar con Honduras:

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Por las bajas de Gonzalo Molina y Nahuel Montiel en el lateral derecho, la gran duda del cuerpo técnico se centra en dos jugadores: Nicolás Capaldo o Agustín Giay. En esta última práctica, el juvenil de San Lorenzo ocupó ese sector y gana terreno para ir desde el arranque el sábado.

El otro foco de atención está puesto en la zona ofensiva ya que Scaloni dejó de lado el 4-3-3 para mutar a un 4-4-2, un esquema que no suele ser su predilecto pero que le permitió probar una doble referencia de área. José Manuel "El Flaco" López ingresó en lugar de Giuliano Simeone para acompañar a Lautaro Martínez en la ofensiva.

Así, los once que se perfilan para ir de arranque en el amistoso con Honduras es con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

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