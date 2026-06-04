Scaloni llamó a cuatro futbolistas y les comunicó que integran una lista de reserva ante posibles lesiones: quiénes son

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 , el búnker nacional en los Estados Unidos vive horas de intensa planificación y, por supuesto, un ojo puesto en la kinesiología. Fiel a su estilo previsor y alejado de cualquier tipo de improvisación, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , ya les comunicó formalmente a cuatro futbolistas que integran una lista de reserva clave: serán los llamados de urgencia en caso de que alguno de los 26 convocados oficiales sufra una lesión que lo margine del certamen más importante del planeta.

Los designados por el cuerpo técnico son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo ( Hamburgo ), Máximo Perrone (Calcio Como 1907equipo de Fútbol) y Emiliano Buendía (Aston Villa). Cabe destacar que los cuatro profesionales formaron parte de aquella lista preliminar de 55 nombres presentada ante la FIFA en el mes de abril, pero se habían quedado con las ganas tras el último y doloroso recorte. Ahora, el destino y la exigencia física les vuelven a abrir una ventana de esperanza.

Las reglas del juego son claras y la Scaloneta las exprime al máximo. De acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la FIFA, las selecciones participantes tienen la facultad de realizar modificaciones de último momento de buena fe respecto de los deportistas convocados. ¿El límite? Hasta la jornada previa al inicio de la Copa del Mundo.

La realidad de este "retén" de emergencia presenta dos realidades bien marcadas por estas horas. Por un lado, el arquero de River Plate, Santiago Beltrán, y el actual volante del Hamburgo alemán, Nicolás Capaldo, corren con una luz de ventaja en cuanto a la adaptación: ya se encuentran concentrados junto a la delegación oficial en la ciudad de Kansas .

Ambos futbolistas viajaron originalmente como parte de un selecto grupo de sparrings y alternativas de apoyo para los encuentros amistosos de preparación que Argentina disputará frente a Honduras e Islandia.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente para Capaldo, quien pasó de ser un actor de reparto a una pieza clave para el debut del pizarrón de Scaloni. El pampeano se perfila como titular para el primer ensayo preparatorio en suelo norteamericano. ¿El motivo? Las alarmas encendidas en los laterales derechos: tanto Nahuel Molina como el querido Gonzalo "Cachete" Montiel arrastran serios problemas musculares que obligan a cuidarlos entre algodones.

Vacaciones suspendidas y el celular en la mesita de luz

Por otra parte, los casos de Emiliano Buendía y Máximo Perrone requirieron un tratamiento y una muñeca dirigencial distinta por parte del cuerpo técnico. Ambos futbolistas se encontraban listos para armar las valijas tras una extenuante temporada europea, pero recibieron el llamado directo de Scaloni con un pedido taxativo: posponer sus vacaciones previas a la Copa del Mundo y continuar entrenándose al máximo en sus respectivos clubes para no perder ni un ápice de ritmo de competencia.

Los dos tienen motivos de sobra para estar atentos al teléfono. El presente de Buendía es inmejorable: el delantero del Aston Villa viene dulce tras consagrarse campeón de la UEFA Europa League. Hoy por hoy, se posiciona como la variante prioritaria y el reemplazo natural si el juvenil Nicolás Paz no logra recuperarse a tiempo del fuerte golpe que sufrió en su rodilla.

Lo de Perrone es similar, pero en la zona de gestación. El volante del Como de Italia es la alternativa directa que maneja el cuerpo técnico ante la sobrecarga muscular que padece el campeón del mundo, Leandro Paredes. En Mendoza y en cada rincón del país se prende una vela por los históricos, pero Scaloni ya demostró que con el diario del lunes bajo el brazo, tener un plan B en la Scaloneta no es una opción, es una obligación.