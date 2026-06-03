3 de junio de 2026 - 20:48

Mundial 2026: la Selección Argentina se mostró en su primer entrenamiento abierto en Kansas City

La Selección realizó una práctica a puertas abiertas en el Compass Minerals National Performance Center. Scaloni ya comienza a delinear el equipo y ajusta detalles en la previa de los amistosos ante Honduras e Islandia.

Leandro Paredes y Lionel Messi observando la primera práctica del equipo.&nbsp;

Leandro Paredes y Lionel Messi observando la primera práctica del equipo. 

Foto:

Gentileza:
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina

Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina: venció con justicia a Países Bajos

Por Emanuel Cenci
El entrenador fue confirmado por la dirigencia del Lobo y este jueves retoma las prácticas junto al plantel mensana.

Gimnasia y Esgrima pone primera, comienza la pretemporada con cambios y expectativas renovadas

Por Sergio Faria

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni eligió el turno vespertino para evitar las altas temperaturas de la ciudad estadounidense. Se trató de la tercera jornada de trabajo en suelo norteamericano y la primera con acceso a cámaras, lo que permitió observar el inicio de una etapa clave de preparación a pocos días del amistoso ante Honduras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062309918850289823&partner=&hide_thread=false

image
Así se lo observó a

Así se lo observó a "Dibu" Martínez, durante la práctica de la Selección: con una férula y un vendaje en su mano derecha. No formará parte de los amistosos ante Honduras e Islandia.

Dos amistosos antes del debut mundialista

La Albiceleste afrontará dos pruebas previas al inicio del torneo: el primero será ante Honduras, mientras que el segundo se disputará el martes 9 frente a Islandia en Alabama. Ambos encuentros tienen como objetivo principal sumar rodaje y minutos de competencia para futbolistas que aún no alcanzan su mejor condición física.

“Estamos bien, pero es difícil llegar al 100%”, reconoció Scaloni en la previa de la práctica, reflejando el enfoque del cuerpo técnico en esta etapa final de preparación.

El debut de Argentina en el Mundial 2026 está programado para el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina), frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, sede habitual de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2062309462744969404&partner=&hide_thread=false

Scaloni define el equipo para el amistoso

Con el primer compromiso en el horizonte inmediato, el entrenador ya empieza a delinear el posible once para enfrentar a Honduras. Según lo trabajado en las últimas horas, el equipo incluiría a Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

La idea del cuerpo técnico es continuar con las pruebas y ajustes tácticos antes del debut mundialista, manteniendo la base del equipo campeón del mundo.

image
El capitán, Messi y el arquero Martínez hicieron trabajos diferenciados.

El capitán, Messi y el arquero Martínez hicieron trabajos diferenciados.

La situación de los lesionados

Uno de los focos principales del entrenamiento estuvo puesto en la evolución de los futbolistas con molestias físicas. La mayoría presenta una recuperación favorable, aunque el caso más observado es el de Nicolás Paz, quien arrastra una leve lesión ósea en la rodilla izquierda y continúa trabajando de manera diferenciada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2062317306332557819&partner=&hide_thread=false

El mediocampista del Como recién se integraría a los trabajos grupales después del amistoso ante Honduras, partido que no disputará. Su situación motivó el llamado precautorio de Emiliano Buendía, aunque no hay preocupación por su presencia en el Mundial.

También siguen de cerca su recuperación Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Leandro Paredes y otros futbolistas que buscan llegar en óptimas condiciones al inicio del certamen.

Preparación en la recta final

Con el plantel prácticamente completo, la Selección Argentina avanza en su puesta a punto final antes del Mundial 2026. Entre pruebas tácticas, control de cargas físicas y amistosos de preparación, el objetivo es claro: llegar en la mejor forma posible al debut ante Argelia y defender el título conseguido en Qatar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El delantero del Rennes lideró a Jordania hacia una clasificación sin precedentes para el Mundial 2026.

Va al Mundial 2026, pero hay algo que no le gusta: que lo comparen con Messi

Por Sergio Faria
La travesía de los tres argentinos culminó en Kansas con un emotivo encuentro con el entrenador y el cuerpo técnico de la Albiceleste

Scaloni se reunió con los hinchas que pedaleaban desde hace 300 días para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Mendoza lanzó el “Prode Mansa Pasión”.

Mendoza lanzó el "Prode Mansa Pasión" para el Mundial y sorteará viajes y experiencias exclusivas

Perdió la final en Qatar contra la Selección Argentina, y la ve como favorita para el Mundial 2026

Anulo mufa: perdió la final en Qatar contra la Selección Argentina, y la ve como favorita para el Mundial 2026