Va al Mundial 2026, pero hay algo que no le gusta: que lo comparen con Messi

Durante años, clasificar a un Mundial parecía una meta inalcanzable para Jordania . Sin embargo, una generación decidida a cambiar la historia encontró e n Mousa Al Tamari a su principal referente dentro y fuera de la cancha.

El delantero de 28 años fue una de las piezas fundamentales del seleccionado jordano en las Eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026 . Con siete goles y dos asistencias, lideró a un equipo que consiguió por primera vez en su historia el boleto a la máxima cita del fútbol internacional.

La trayectoria de Al Tamari también refleja el crecimiento del fútbol de su país. Formado en Shabab Al-Ordon , rápidamente llamó la atención fuera de sus fronteras y dio el salto a Europa. Primero brilló en el APOEL de Chipre, donde conquistó títulos locales, y luego continuó su carrera e n Bélgica antes de convertirse en el primer futbolista jordano en jugar en la Ligue 1 francesa.

Su rendimiento en Montpellier terminó de consolidarlo en el fútbol europeo y le abrió las puertas del Rennes, club que apostó fuerte por su contratación. Mientras su carrera crecía en el continente, también aumentaba su influencia en una selección que comenzaba a soñar con metas cada vez más ambiciosas.

"El Messi jordano", lo bautizaron los hincha de su país, una comparación que no le gusta al jugador.

Convirtió un sueño en realidad

Tras consumarse la clasificación al Mundial, Al Tamari destacó el valor colectivo del logro. "Es un sueño hecho realidad para cada jugador, entrenador y aficionado", expresó. Para el atacante, la clave del éxito no estuvo en las individualidades, sino en la fortaleza de un grupo que nunca dejó de creer.

Esa visión también explica su incomodidad con el apodo de "Messi jordano", un sobrenombre que nació durante su etapa en Chipre y que se popularizó en las redes sociales. Aunque reconoce el cariño de los aficionados, siempre prefirió poner el foco en el equipo antes que en los reconocimientos personales.

El embajador del fútbol jordano

Más allá de su papel como figura de la selección, Al Tamari también se ha convertido en un embajador del fútbol jordano. En distintas entrevistas ha insistido en que existen muchos jugadores con condiciones para competir en Europa y considera que el Mundial puede servir como una gran vidriera para mostrar el talento de su país.

image Para Mousa Al Tamari el desafió de Jordania, clasificada por primera vez a una Copa del Mundo, es aún mayor. @TamariMousa

Ahora, con Jordania clasificada por primera vez a una Copa del Mundo, el desafío será aún mayor. El objetivo ya no pasa únicamente por participar, sino por demostrar que el fútbol jordano está preparado para competir en la elite internacional.

Al Tamari, el jugador que ayudó a convertir un sueño en realidad, será la principal carta de presentación de una selección que quiere seguir haciendo historia.