3 de junio de 2026 - 17:55

Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina: venció con justicia a Países Bajos

Los Zorros superaron 1 a 0 a la Naranja con el golazo de Anis Hadj Moussa, y demostraron que serán un hueso duro de roer.

Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina

Batacazo de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina

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@LesVerts
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La Selección de Argelia le amargó la despedida al público de Países Bajos en el Stadion Feijenoord, al superar al dueño de casa por 1 a 0. El gran gol de Anis Hadj Moussa sobre el final alcanzó para que los Zorros triunfen, mandándole un mensaje directo a la Selección Argentina, primer rival en el Mundial 2026.

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El partido disputado en territorio europeo no pareció un amistoso por el rendimiento de ambos conjuntos y el contexto en el que se enfrentaron. Dentro del campo, Argelia propuso una fuerte intensidad y demostró una enorme motivación para quedarse con el triunfo.

Fuera del campo, en las tribunas, sus hinchas oficiaron de locales a puro aliento, gritos, bengalas y silbidos al elenco Naranja. Casi como Marruecos en 2022, quedó evidenciada la pasión de su gente, muy parecida a la que se vive en Sudamérica.

El golazo de Anis Hadj Moussa para la victoria de Argelia:

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El 4-3-3 de Vladimir Petkovic contó con la buena tarea de la columna vertebral que enfrentará a Argentina. El arquero Luca Zidane (hijo de Zinedine) se lució tapando los intentos claros de Reijnders, Malen, Kluivert y Memphis.

Argelia no tuvo muchas ocasiones en el arco rival, y apenas se destacó la que generó a través de Mohamed Amoura, que se escapó con ventaja sobre 27 de la primera mitad pero no pudo ante la presión del defensor Micky van de Ven.

Sin embargo, sobre el final del encuentro dejó bien claro que es un rival para tener en cuenta. En el mejor momento de Países Bajos, Anis Hadj Moussa recibió bien abierto por derecha, se cerró hacia el medio con un buen enganche y sacó un terrible disparo que murió en el ángulo. Golazo.

Argelia ganó bien. Aguantó los embates de su rival, logró disminuir su producción futbolística en ofensiva, y fue efectivo cuando pisó el área contraria. Así, avisa que el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo no será un simple trámite.

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