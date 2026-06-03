3 de junio de 2026 - 17:11

Increíble: el juvenil de 16 años de la Selección Argentina que podría debutar en la previa del Mundial 2026

El elenco nacional disputará dos amistosos en los próximos días, ante Honduras e Islandia. En ese contexto, Lionel Scaloni haría debutar a un joven de 16 años.

El juvenil de 16 años de la Selección Argentina que podría debutar en la previa del Mundial 2026

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El cuerpo técnico Albiceleste tiene una gran preocupación por encima de las demás: los lesionados. Con 10 jugadores claramente disminuídos desde el estado físico, los amistosos ante Honduras e Islandia le abren la puerta a futbolistas que vienen peleando desde atrás por un lugar, y hasta a un sparring que se metería en el primer equipo.

Simón Escobar, el juvenil que podría debutar en la Selección Argentina:

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Se trata de Simón Escobar, defensor de 16 años proveniente de las inferiores de Vélez Sarsfield, que está entrenando junto a la Selección mayor con el objetivo de sumar experiencia y roce para el futuro. Según trascendió, se está destacando en los entrenamientos previos y llamó la atención del DT.

Ante las varias bajas en ese sector del campo de juego, el lateral izquierdo tiene grandes chances de ir al banco de los suplentes e ingresar en alguno de los duelos preparativos de Argentina. En caso de concretarse su participación, se ubicaría detrás de Diego Maradona como el jugador más joven en debutar con el cuadro mayor nacional.

Nacido el 7 de julio de 2009 en Merlo, Buenos Aires, se transformó en el capitán de la Selección Sub 17 tras mostrar grandes condiciones en el Sudamericano y el Mundial de la categoría. Se adueñó del puesto rápidamente por su velocidad y panorama de juego, lo que le valió el debut en Primera División con Vélez Sarsfield y la convocatoria de Scaloni para los trabajos previos al Mundisl 2026.

Es alto, cuenta con 1,85 metros y, además de actuar como lateral por el costado izquierdo, su habilidad con la pelota le permiten ocupar puestos más ofensivos como ser enganche o mediocampista por afuera.

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