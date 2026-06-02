2 de junio de 2026 - 17:50

Lionel Scaloni paró el primer once de la Selección Argentina pensando en el amistoso con Honduras

El DT Albiceleste comenzó a delinear lo que será la formación inicial para el primer amistoso previo al Mundial 2026

Lionel Scaloni paró el primer once de la Selección Argentina pensando en el amistoso con Honduras

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El cuerpo técnico Albiceleste ya comenzó a delinear el duelo ante el cuadro Centroamericano, donde aprovechará para darle minutos a algunos futbolistas que pelean por la titularidad, y a otros que deben sostener su lugar de privilegio. Así, en la práctica de fútbol desarrollada en Kansas City, salió el primer equipo de esta previa.

El entrenamiento contó con gimnasio, movimientos de velocidad y técnica en cuatro estaciones, y luego una parte táctica a cargo de Scaloni. Allí, el once inicial que supuestamente jugará el duelo preparatorio entrenó coordinación táctica sin oposición para después afrontar 40 minutos de fútbol formal.

Los nombres elegidos por Scaloni para el comienzo de las prácticas:

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Por la lesión de Emiliano Martínez, que llegará sin problemas al partido con Argelia del 16 de junio, en el amistoso del próximo sábado atajará Gerónimo Rulli. Mientras tanto, Juan Musso será el arquero ante Islandia.

En el fondo, el de Pujato probó a Nicolás Capaldo (debido a que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina están tocados y se recuperan apartados del grupo), Nicolás Otamendi (Cuti Romero recién se sumó a la par este martes por la tarde), Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, aparecen cuatro nombres que no están en duda: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

Finalmente, ante las bajas por lesión de Lionel Messi y Julián Álvarez, la delantera tuvo a Giuliano Simeone y Lautaro Martínez. De confirmarse la presencia de ambos ante Honduras, sería una chance de oro para ganarse el puesto de cara al debut oficial.

La primera formación de la Selección Argentina en Kansas City:

Pasando en limpio, el equipo que probó Lionel Scaloni en la primera práctica de fútbol de la pretemporada fue: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez.

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