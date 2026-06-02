Lionel Scaloni paró el primer once de la Selección Argentina pensando en el amistoso con Honduras

La Selección Argentina continúa preparándose para el Mundial 2026 , con los encuentros amistosos ante Honduras e Islandia como la gran oportunidad para probar variantes y recuperar jugadores de cara al debut oficial. Así, Lionel Scaloni ya paró un once inicial con nombres llamativos.

Así será el once inicial de la Selección Argentina para el debut oficial en el Mundial 2026

Rulli vs. Musso: la pelea por el arco de la Selección Argentina ante la alarma por el "Dibu" Martínez

El cuerpo técnico Albiceleste ya comenzó a delinear el duelo ante el cuadro Centroamericano , donde aprovechará para darle minutos a algunos futbolistas que pelean por la titularidad, y a otros que deben sostener su lugar de privilegio. Así, en la práctica de fútbol desarrollada en Kansas City, salió el primer equipo de esta previa.

El entrenamiento contó con gimnasio, movimientos de velocidad y técnica en cuatro estaciones, y luego una parte táctica a cargo de Scaloni. Allí, el once inicial que supuestamente jugará el duelo preparatorio entrenó coordinación táctica sin oposición para después afrontar 40 minutos de fútbol formal.

Por la lesión de Emiliano Martínez, que llegará sin problemas al partido con Argelia del 16 de junio, en el amistoso del próximo sábado atajará Gerónimo Rulli. Mientras tanto, Juan Musso será el arquero ante Islandia.

En el fondo, el de Pujato probó a Nicolás Capaldo (debido a que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina están tocados y se recuperan apartados del grupo), Nicolás Otamendi (Cuti Romero recién se sumó a la par este martes por la tarde), Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, aparecen cuatro nombres que no están en duda: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

Finalmente, ante las bajas por lesión de Lionel Messi y Julián Álvarez, la delantera tuvo a Giuliano Simeone y Lautaro Martínez. De confirmarse la presencia de ambos ante Honduras, sería una chance de oro para ganarse el puesto de cara al debut oficial.

La primera formación de la Selección Argentina en Kansas City:

Pasando en limpio, el equipo que probó Lionel Scaloni en la primera práctica de fútbol de la pretemporada fue: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez.