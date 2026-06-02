La Selección Argentina confirmó el número que utilizará cada jugador en el Mundial 2026

La previa del Mundial 2026 está al rojo vivo. Con el comienzo de los entrenamientos de la Selección Argentina en Kansas City, y la llegada de los diversos elencos que disputarán la competencia, la ilusión ya está en marcha. En ese contexto, la Albiceleste ya dio un paso importante al confirmar el reparto de camisetas.
Ante el pedido formal de la FIFA, que debe ultimar detalles logísticos y administrativos, las federaciones de cada país debió confirmar que número utilizará cada jugador del plantel. Los dirigidos por Lionel Scaloni ya cumplieron, y cada uno tiene su casaca. La lista oficial de los números se separa en dos grupos. Aquel que repetirá respecto a Qatar 2022, y los nuevos dueños.
La oficialización de las camisetas deja en claro que hay algunos jugadores que respetarán la cábala referida a la indumentaria utilizada. En ese sentido, no cambiarán: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lionel Messi, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Nahuel Molina.
Respecto a Nicolás González, recibirá la 15 de Ángel Correa, con la salvedad que era el número que había elegido en la preparación, antes de lesionarse y ser cortado por el cuerpo técnico.
Los cambios de camiseta Albiceleste para el Mundial 2026:
Lisandro Martínez vuelve a una convocatoria de la Selección ARgentina. / Gentileza.
Licha deja la 25 para ocupar la número 6
En el Mundial 2026, la Selección Argentina tendrá cambios en su plantilla. Así, varios números tienen nuevo dueño. Algunos, como el 11 o el 21, resultaron icónicos en el ciclo que se coronó con el campeonato.
Juan Musso heredó la 1 de Franco Armani, Leonardo Balerdi tomó la 2 de Juan Fotyh, Valentín Barco la 8 de Marcos Acuña, Giovani Lo Celso la 11 de Ángel Di María, Giuliano Simeone ocupará la camiseta 17 que tenía Alejandro Gómez, Nico Paz la 18 de Guido Rodríguez, José López recibió la 21 de Paulo Dybala, y Facundo Medina la 25 que era propiedad de Lisandro Martínez.
Licha es un caso atípico. Repite convocatoria para la Copa pero cambia de número, dejando la 25 que tendrá Medina para tomar la número 6 que en Qatar fue propiedad de Germán Pezzella.
La lista de números de la Selección Argentina:
1. Juan Musso
2. Leonardo Balerdi
3. Nicolás Tagliafico
4. Gonzalo Montiel
5. Leandro Paredes
6. Lisandro Martínez
7. Rodrigo De Paul
8. Valentín Barco
9. Julián Álvarez
10. Lionel Messi
11. Giovani Lo Celso
12. Gerónimo Rulli
13. Cristian Romero
14. Exequiel Palacios
15. Nicolás González
16. Thiago Almada
17. Giuliano Simeone
18. Nicolás Paz
19. Nicolás Otamendi
20. Alexis Mac Allister
21. José López
22. Lautaro Martínez
23. Emiliano Martínez
24. Enzo Fernández
25. Facundo Medina
26. Nahuel Molina