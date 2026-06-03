3 de junio de 2026 - 14:58

Sarampión y Mundial 2026: qué recomendó la OPS para prevenir nuevos contagios

La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta, donde pidió reforzar la vacunación. El aumento de casos y el movimiento masivo es un escenario posible de propagación.

Recomiendan vacunarse contra el sarampión antes de que comience el Mundial 2026.

Recomiendan vacunarse contra el sarampión antes de que comience el Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le pidió a los países de América reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación para prevenir la propagación del sarampión durante el evento deportivo más importante del año.

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El organismo recordó que a fines de mayo emitió una alerta epidemiológica en la que recomendó revisar los niveles de cobertura de vacunación y el funcionamiento de los sistemas de vigilancia de sarampión y rubéola para detectar las zonas con mayor riesgo de contagio.

La OPS advirtió que el “aumento de casos registrados” en distintos países y el “movimiento masivo de viajeros” genera condiciones favorables para la expansión de la enfermedad durante competencias internacionales y grandes concentraciones de personas.

“Específicamente, y en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como de otros eventos de concentración masiva, los países deben aumentar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la implementación de la búsqueda activa de casos para documentar la ausencia de casos de sarampión y rubéola, y proporcionar información y servicios de vacunación a los viajeros”, señaló la OPS en la alerta.

Algunas recomendaciones de la OPS

Para reducir el riesgo de propagación internacional durante este evento, la OPS recomienda que los países aconsejen a los viajeros de seis meses de edad o más que no puedan presentar prueba de vacunación con dos dosis o evidencia de inmunidad, que reciban una dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente dos semanas antes de viajar a zonas donde se haya documentado la transmisión de estas enfermedades.

La Organización también recomienda que los países proporcionen a los viajeros información sobre los signos y síntomas del sarampión y la rubéola antes de su partida, incluidos fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor articular e inflamación de los ganglios linfáticos.

Durante el viaje, la OPS recomienda que los países aconsejen a los viajeros que desarrollen síntomas compatibles con sarampión o rubéola que busquen atención médica de inmediato, utilicen una mascarilla médica, eviten el contacto cercano con otras personas, se abstengan de visitar lugares públicos durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción cutánea y sigan las medidas recomendadas para reducir el riesgo de transmisión.

Al regresar, los países deben alentar a los viajeros que sospechen haber contraído sarampión o rubéola a ponerse en contacto con un proveedor de salud e informar a los profesionales sanitarios sobre su historial reciente de viaje.

La OPS también exhortó a los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica en las zonas de alto riesgo, incluidas las regiones fronterizas, aeropuertos, puertos y lugares donde se celebren grandes eventos internacionales.

La alerta recomienda reforzar la búsqueda activa de casos, garantizar la investigación rápida de los casos sospechosos, mantener equipos de respuesta rápida capacitados y fortalecer la coordinación para el rastreo internacional de contactos y la respuesta a brotes cuando sea necesario.

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