Franco Colapinto en Buenos Aires: Alpine presentó el Lotus E20 para la exhibición en Palermo

La escudería francesa publicó las primeras imágenes del monoplaza con el que el piloto argentino recorrerá el circuito callejero porteño en un evento histórico.

Franco Colapinto tiene el auto listo para su esperada exhibición en Buenos Aires. La escudería Alpine presentó oficialmente el Lotus E20, el monoplaza que el piloto argentino conducirá por las calles de Palermo el próximo 26 de abril. Este evento marca un hito en el automovilismo local al traer nuevamente el sonido de la Fórmula 1 a la capital argentina.

La noticia sacudió las redes sociales cuando Alpine compartió las imágenes y videos del vehículo que se llevará todas las miradas en Buenos Aires. El modelo elegido es el Lotus E20, un auto con historia en la máxima categoría del automovilismo mundial, que ahora ha sido acondicionado con la identidad visual de la marca francesa para esta ocasión especial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team) Los detalles del Lotus E20 que piloteará Colapinto El Lotus E20 es un monoplaza icónico, conocido por su fiabilidad en eventos de exhibición y su motor V8, que promete brindar un espectáculo sonoro único en el trazado diseñado en Palermo. La elección de este modelo no es casual; permite a los equipos realizar demostraciones en circuitos callejeros con una logística más ágil que los autos de la temporada actual, manteniendo la esencia de un Fórmula 1 pura sangre.

"Tenemos una entrega especial a Buenos Aires", reza el posteo de ,la escudería francesa. Lo cierto es que el recorrido en Palermo se transformó en el foco de atención para los fanáticos argentinos. El posteo de Alpine muestra la estética del auto y reafirma el compromiso de la escudería francesa con el desarrollo de Colapinto dentro de su academia. Para el piloto de Pilar, esta es una oportunidad única de reencontrarse con su público local en un contexto de altísima visibilidad internacional.

Recordemos que la última vez que un monoplaza de estas características recorrió Buenos Aires fue en eventos aislados de promoción, pero el factor Colapinto le otorga un componente emocional diferente. La movilización de seguidores se espera masiva, dado que el circuito callejero permite una cercanía con el público que los autódromos tradicionales a veces limitan. El anuncio de hoy es el primer paso concreto de una agenda que promete paralizar la ciudad en los próximos días.