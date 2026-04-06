6 de abril de 2026 - 18:10

La visita de Franco Colapinto a la Argentina: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show

Locura por Franco Colapinto. Arranca la venta de entradas para ver al piloto argentino acelerar un Fórmula 1 en las calles de Palermo.

La visita de Franco Colapinto a la Argentina: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show.&nbsp;

La visita de Franco Colapinto a la Argentina: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show. 

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Franco Colapinto visitará la Argentina el domingo 26 de abril. Histórico.&nbsp;

Franco Colapinto visitará la Argentina el domingo 26 de abril. Histórico. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Fórmula 1: cronograma de venta y precios para ver el Road Show

La organización confirmó que la preventa exclusiva para usuarios de tarjeta de crédito de Mercado Pago comienza hoy, lunes 6 de abril, a las 16:00 horas. Esta instancia permite adquirir los tickets con planes de financiación de hasta 3 cuotas sin interés. Es la oportunidad ideal para asegurar un lugar en los sectores preferenciales antes del gran movimiento de la venta masiva.

Todos los sectores no tendrán numeración y el más económico es el famoso campo de los shows y la popular del futbol, sector de píe. Esta área más accesible tiene un valor de 80.000 y los sectores ubicados en Dorrego, en Av. Libertador y cerca del monumento, tienen un valor de 180.000 sin contar el cargo de servicio de la página.

Para quienes no accedan a la preventa, la venta general se habilitará mañana, martes 7 de abril, a partir de las 16:00 horas. En esta etapa se aceptarán todos los medios de pago disponibles a través de la plataforma oficial Enigma Tickets. Cabe destacar que habrá opciones para todos los bolsillos, desde accesos gratuitos hasta experiencias VIP.

Fórmula 1: Fan Zone, Hospitality y acceso gratuito

El evento está pensado como una verdadera fiesta del deporte. El "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026" contará con un sector abierto y gratuito para que nadie se quede afuera. Sin embargo, para los más fanáticos, se pondrán a la venta ubicaciones en la Fan Zone, Grandstands y Hospitality.

Estos espacios exclusivos no solo ofrecen una visión privilegiada del circuito, sino que también incluyen activaciones de marca, espacios interactivos y los codiciados Garage Tours. El plato fuerte serán los dos show runs oficiales donde el piloto de BWT Alpine Formula One Team demostrará toda su destreza frente al público local.

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Fórmula 1: Cómo comprar entradas para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires?

Las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires se pueden adquirir a través del sitio enigmatickets.com. La preventa inicia el 6 de abril a las 16:00, mientras que la venta general comienza el 7 de abril a la misma hora. Habrá sectores de acceso gratuito y zonas pagas como Fan Zone y Hospitality con 3 cuotas sin interés.

ados en Dorrego, en Av. Libertador y cerca del monumento, tienen un valor de 180.000 sin contar el cargo de servicio de la página.

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