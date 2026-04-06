La visita de Franco Colapinto a la Argentina: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show. 

La espera terminó para los fanáticos del automovilismo argentino. Franco Colapinto, la máxima figura nacional en la elite del deporte motor, protagonizará un evento histórico el próximo 26 de abril. El joven piloto se subirá al Alpine E20 con motor Renault V8 para realizar un Road Show por un circuito callejero diseñado exclusivamente en el barrio de Palermo .

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a la Argentina con un road show histórico en Palermo

El trazado de 2 kilómetros unirá la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento, permitiendo que miles de personas vivan de cerca la potencia de un monoplaza de la categoría reina. Es un hito para el país, ya que han pasado 14 años desde la última vez que un auto de estas características recorrió el asfalto de la Ciudad de Buenos Aires.

La organización confirmó que la preventa exclusiva para usuarios de tarjeta de crédito de Mercado Pago comienza hoy, lunes 6 de abril, a las 16:00 horas . Esta instancia permite adquirir los tickets con planes de financiación de hasta 3 cuotas sin interés . Es la oportunidad ideal para asegurar un lugar en los sectores preferenciales antes del gran movimiento de la venta masiva.

Todos los sectores no tendrán numeración y el más económico es el famoso campo de los shows y la popular del futbol, sector de píe. Esta área más accesible tiene un valor de 80.000 y los sectores ubicados en Dorrego, en Av. Libertador y cerca del monumento, tienen un valor de 180.000 sin contar el cargo de servicio de la página.

Para quienes no accedan a la preventa, la venta general se habilitará mañana, martes 7 de abril , a partir de las 16:00 horas. En esta etapa se aceptarán todos los medios de pago disponibles a través de la plataforma oficial Enigma Tickets . Cabe destacar que habrá opciones para todos los bolsillos, desde accesos gratuitos hasta experiencias VIP.

Fórmula 1: Fan Zone, Hospitality y acceso gratuito

El evento está pensado como una verdadera fiesta del deporte. El "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026" contará con un sector abierto y gratuito para que nadie se quede afuera. Sin embargo, para los más fanáticos, se pondrán a la venta ubicaciones en la Fan Zone, Grandstands y Hospitality.

Estos espacios exclusivos no solo ofrecen una visión privilegiada del circuito, sino que también incluyen activaciones de marca, espacios interactivos y los codiciados Garage Tours. El plato fuerte serán los dos show runs oficiales donde el piloto de BWT Alpine Formula One Team demostrará toda su destreza frente al público local.

image Franco Colapinto en Buenos Aires: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show Gentileza.

Fórmula 1: Cómo comprar entradas para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires?

Las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires se pueden adquirir a través del sitio enigmatickets.com. La preventa inicia el 6 de abril a las 16:00, mientras que la venta general comienza el 7 de abril a la misma hora. Habrá sectores de acceso gratuito y zonas pagas como Fan Zone y Hospitality con 3 cuotas sin interés.

ados en Dorrego, en Av. Libertador y cerca del monumento, tienen un valor de 180.000 sin contar el cargo de servicio de la página.