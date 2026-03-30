Fórmula 1: estudian cambios en el reglamento luego del fuerte choque que sufrió Oliver Bearman. 

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) evalúa modificaciones reglamentarias en la Fórmula 1 luego del fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.
FÓRMULA 1. La Federación Internacional del Automóvil revisará el accidente de Oliver Bearman al querer pasar Franco Colapinto.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) evalúa modificaciones reglamentarias en la Fórmula 1 luego del fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.
El piloto de Haas se golpeó contra uno de los muros de contención luego de querer pasar a Franco Colapinto, y ante la preocupación del resto de los pilotos, la FIA anunció la decisión que tomó.
“El reglamento de 2026 fue objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos y los pilotos. Este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables”, indicaron a través de un comunicado.
En ese sentido, detallaron que “se llevará a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada y se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento”.
“Cualquier posible ajuste requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. Se comunicarán novedades a su debido tiempo”, concluyeron.
El piloto británico de Haas estaba en posición de sobrepasar a Franco Colapinto en el puesto 17, pero se despistó y tuvo un duro golpe contra las barreras de contención.
Las primeras imágenes de Bearman fuera del coche generaron preocupación entre los fanáticos: se bajó del auto con asistencia del personal de seguridad del circuito y no pudo caminar por un fuerte dolor en el tobillo. De inmediato, salió el Safety Car.