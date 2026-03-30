La Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) evalúa modificaciones reglamentarias en la Fórmula 1 luego del fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

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El piloto de Haas se golpeó contra uno de los muros de contención luego de querer pasar a Franco Colapinto, y ante la preocupación del resto de los pilotos, la FIA anunció la decisión que tomó.

“El reglamento de 2026 fue objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos y los pilotos. Este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables ” , indicaron a través de un comunicado.

En ese sentido, detallaron que “se llevará a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada y se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento”.

HEkBqyAWoAAygQ2 Fórmula 1: estudian cambios en el reglamento luego del fuerte choque que sufrió Oliver Bearman. Gentileza.

“Cualquier posible ajuste requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. Se comunicarán novedades a su debido tiempo”, concluyeron.

Así fue el duro accidente de Bearman en el GP de Japón

El piloto británico de Haas estaba en posición de sobrepasar a Franco Colapinto en el puesto 17, pero se despistó y tuvo un duro golpe contra las barreras de contención.

Las primeras imágenes de Bearman fuera del coche generaron preocupación entre los fanáticos: se bajó del auto con asistencia del personal de seguridad del circuito y no pudo caminar por un fuerte dolor en el tobillo. De inmediato, salió el Safety Car.