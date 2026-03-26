Fórmula 1: Franco Colapinto y las prácticas libres en el Gran Premio de Japón. 

FÓRMULA 1. Tras puntuar en China, Franco Colapinto regresa a la acción en el circuito de Suzuka: hora, día y por dónde seguir en vivo.

Regresa la Fórmula 1 y regresan Franco Colapinto y Alpine. Después de una gran actuación en China, donde consiguió su primer punto desde su llegada a la escudería francesa, el pilarense buscará mantener su buen momento durante el Gran Premio de Japón, cuyas primera prácticas libres se llevarán a cabo entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Franco Colapinto Tras puntuar en China, Franco Colapinto regresa a la acción en el circuito de Suzuka. Geetileza: @Alpine La acción en Suzuka dará inicio el jueves 26 de marzo, con la primera práctica libre, a las 23.30. La segunda, ya entrado el viernes, tomará lugar a las 03.00hs. Toda la actividad se podrá ver tanto a través de la señal de Fox Sports como por la plataforma Disney+. Seguí el minuto a minuto por acá, en Los Andes on line.

Las expectativas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón "Creo que es otro fin de semana nuevo, una pista nueva, muy diferente en términos de energía, de tipo de curvas, muy larga, de alta velocidad, así que va a ser realmente distinto. Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y en qué aspectos tenemos que trabajar más. China fue una pista muy diferente a esta, así que tenemos que ver. Pero creo que, en general, es nuevo para todos. Nadie sabe realmente dónde va a estar cada uno y tenemos que esperar hasta mañana", declaró el piloto argentino.

Franco Colapinto se refirió a la posibilidad de hacer una exhibición en Argentina: "Sería increíble" El piloto de Alpine reconoció que es "un sueño que tengo desde que llegué a la F1", pero aclaró: "No tengo noticias ni nada confirmado".

Colapinto y Alpine: la ilusión por el GP de Japón y la decepción por no llevarse más de China En la previa del fin de semana de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Suzuka, el piloto argentino y su escudería comentaron sobre la carrera pasada y lo que se viene en este nuevo weekend.