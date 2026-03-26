26 de marzo de 2026 - 19:01

Fórmula 1: Franco Colapinto y las prácticas libres en el Gran Premio de Japón

FÓRMULA 1. Tras puntuar en China, Franco Colapinto regresa a la acción en el circuito de Suzuka: hora, día y por dónde seguir en vivo.

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Fórmula 1: Franco Colapinto y las prácticas libres en el Gran Premio de Japón. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Regresa la Fórmula 1 y regresan Franco Colapinto y Alpine. Después de una gran actuación en China, donde consiguió su primer punto desde su llegada a la escudería francesa, el pilarense buscará mantener su buen momento durante el Gran Premio de Japón, cuyas primera prácticas libres se llevarán a cabo entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

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"Creo que es otro fin de semana nuevo, una pista nueva, muy diferente en términos de energía, de tipo de curvas, muy larga, de alta velocidad, así que va a ser realmente distinto. Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y en qué aspectos tenemos que trabajar más. China fue una pista muy diferente a esta, así que tenemos que ver. Pero creo que, en general, es nuevo para todos. Nadie sabe realmente dónde va a estar cada uno y tenemos que esperar hasta mañana", declaró el piloto argentino.

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El piloto de Alpine reconoció que es "un sueño que tengo desde que llegué a la F1", pero aclaró: "No tengo noticias ni nada confirmado".

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En la previa del fin de semana de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Suzuka, el piloto argentino y su escudería comentaron sobre la carrera pasada y lo que se viene en este nuevo weekend.

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Todo lo mencionado se podrá ver tanto a través de la señal de Fox Sports como por la plataforma Disney+ (con suscripción premium).

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