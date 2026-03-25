Así sería la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

La presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 generó una verdadera fiebre en todo Argentina, que vibra junto a su piloto cada fin de semana. Como muestra de agradecimiento por el apoyo, y para demostrar que se está en condiciones de recibir a la categoría, Buenos Aires organiza una exhibición del conductor.

Según contó el periodista especializado en el deporte motor Leo Regueira, el evento ya contaría con muchos detalles avanzados y sólo faltaría la confirmación oficial. Desde el trazado por donde correrá, hasta las entradas y tribunas que estarán disponibles, ya está todo está pensando.

La fecha de realización sería el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de abril, aprovechando el tiempo sin actividad oficial debido a la suspensión de los Grandes Premios de Medio Oriente, y en la previa de la carrera que se disputará en Miami. El lugar, Buenos Aires.

Los detalles de la presencia de Franco Colapinto en Buenos Aires: Diario LA (2) Así sería el trazado para que corra Franco Colapinto en Buenos Aires Carburando Todo comenzaría el sábado, con una primera exhibición de un monoplaza Alpine de temporadas anteriores por las inmediaciones del Obelisco. Claro está, sin Franco Colapinto en el habitáculo. Pero el plato fuerte sería el día siguiente, en la zona de Palermo.

Allí, el nacido en Pilar correría por un trazado de más de dos kilómetros de largo, emplazado entre las Avenidas del Libertador y Sarmiento, en la zona del Monumento a los Españoles y el Rosedal. La idea es mezclar sectores pagos con otros de acceso libre para los fanáticos. Por ese motivo, habría una tribuna por el lado interno de los Bosques con capacidad aproximada para 20.000 personas.