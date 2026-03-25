Así sería la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

La presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 generó una verdadera fiebre en todo Argentina, que vibra junto a su piloto cada fin de semana. Como muestra de agradecimiento por el apoyo, y para demostrar que se está en condiciones de recibir a la categoría, Buenos Aires organiza una exhibición del conductor.
Según contó el periodista especializado en el deporte motor Leo Regueira, el evento ya contaría con muchos detalles avanzados y sólo faltaría la confirmación oficial. Desde el trazado por donde correrá, hasta las entradas y tribunas que estarán disponibles, ya está todo está pensando.
Los detalles de la presencia de Franco Colapinto en Buenos Aires:
Todo comenzaría el sábado, con una primera exhibición de un monoplaza Alpine de temporadas anteriores por las inmediaciones del Obelisco. Claro está, sin Franco Colapinto en el habitáculo. Pero el plato fuerte sería el día siguiente, en la zona de Palermo.
Allí, el nacido en Pilar correría por un trazado de más de dos kilómetros de largo, emplazado entre las Avenidas del Libertador y Sarmiento, en la zona del Monumento a los Españoles y el Rosedal. La idea es mezclar sectores pagos con otros de acceso libre para los fanáticos. Por ese motivo, habría una tribuna por el lado interno de los Bosques con capacidad aproximada para 20.000 personas.
El resto serían espacios destinados a los hinchas que se acercen durante esa jornada. Además, también se tendrían en cuenta espacios para diversos sponsors, un sector de boxes, e infraestructura para la transmisión de dicho evento.
Además de servir como agradecimiento y trabajo de fidelización de fanáticos por parte de Franco Colapinto y la escudería francesa, otro de los objetivos sería mostrar que Buenos Aires está preparada para hacerse cargo de la logística, la seguridad y demás detalles de la llegada oficial de la categoría. Se trata de un sueño que ya comenzó a trabajarse en silencio hace tiempo, y que podría comenzar a tomar forma después de abril.