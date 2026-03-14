En Fórmula 1: Cancelados los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

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Fórmula 1: por el conflicto bélico en el Golfo, suspenderían los GP de Baréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico en Medio Oriente tras la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. La decisión obligará a modificar el calendario 2026, que tendrá una pausa de casi un mes luego de la carrera en Japón.

La determinación fue anunciada mediante un comunicado conjunto de la FIA y la Fórmula 1 , en el que se explicó que la situación en la región impide garantizar la seguridad necesaria para disputar las competencias y que no fue posible encontrar fechas o sedes alternativas.

Según informaron las autoridades de la categoría, se evaluaron distintas alternativas , entre ellas disputar una doble fecha en Japón o trasladar las carreras a circuitos europeos , pero los plazos logísticos y el contexto internacional hicieron imposible la reprogramación .

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, sostuvo que se trató de una decisión difícil pero necesaria.

“Lamentablemente es la decisión correcta considerando la situación actual en Oriente Medio”, expresó, y agradeció a los promotores por su comprensión.

En el mismo sentido, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que la prioridad es la seguridad.

“La FIA siempre antepondrá el bienestar de nuestra comunidad. Esperamos que la región recupere la estabilidad lo antes posible”, indicó.

Desde los organizadores de Bahréin y Arabia Saudita también respaldaron la medida y manifestaron su intención de volver a recibir a la categoría cuando las condiciones lo permitan.

La cancelación confirma el fuerte impacto que el conflicto en Medio Oriente está teniendo en el deporte internacional y obliga a reconfigurar el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.