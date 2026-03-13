Susto para Franco Colapinto en la práctica de la Fórmula 1

El argentino protagonizó un trompo en el inicio de la sesión del Gran Premio de China , pero pudo recuperar el auto y seguir con su programa. Franco Colapinto finalmente ocupó el puesto 16 en la clasificación.

El piloto argentino protagonizó un trompo en los entrenamientos que generó susto en el equipo.

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento de tensión durante la sesión de prácticas del Gran Premio de China de la Fórmula 1. En una de las primeras vueltas de la tanda, el joven corredor perdió momentáneamente el control de su monoplaza y realizó un trompo en plena pista, lo que generó preocupación tanto en su equipo como entre los espectadores que seguían la actividad en el circuito.

image Franco Colapinto Gentileza Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032299972050239626&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ PASÓ, FRANCO?



Colapinto y un comienzo complicado en la FP1 del #ChineseGP. ¡Quedó mirando para el otro lado!



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lMALgFAgCu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 13, 2026 El trompo de Colapinto El incidente ocurrió mientras Colapinto se encontraba comenzando su programa de trabajo para adaptarse a las condiciones de la pista y evaluar el rendimiento del auto. Durante esa maniobra, el vehículo giró sobre sí mismo, quedando por algunos segundos en una posición complicada y muy cerca de los límites de la pista, lo que hizo pensar que podría terminar fuera del trazado.

image Franco Colapinto, pos clasificación no se mostró nada conforme con el rendimiento de su máquina. @Alpine Afortunadamente, el piloto logró recuperar rápidamente el control de su monoplaza y evitar daños mayores. El auto no sufrió inconvenientes mecánicos ni estructurales, por lo que Colapinto pudo reincorporarse a la práctica sin problemas y continuar acumulando vueltas para seguir preparando el fin de semana de competencia.