13 de marzo de 2026

Susto para Franco Colapinto en la práctica de la Fórmula 1

El argentino protagonizó un trompo en el inicio de la sesión del Gran Premio de China, pero pudo recuperar el auto y seguir con su programa. Franco Colapinto finalmente ocupó el puesto 16 en la clasificación.

El piloto argentino protagonizó un trompo en los entrenamientos que generó susto en el equipo. 

Por Sergio Faria

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento de tensión durante la sesión de prácticas del Gran Premio de China de la Fórmula 1. En una de las primeras vueltas de la tanda, el joven corredor perdió momentáneamente el control de su monoplaza y realizó un trompo en plena pista, lo que generó preocupación tanto en su equipo como entre los espectadores que seguían la actividad en el circuito.

image
Franco Colapinto&nbsp;

El trompo de Colapinto

El incidente ocurrió mientras Colapinto se encontraba comenzando su programa de trabajo para adaptarse a las condiciones de la pista y evaluar el rendimiento del auto. Durante esa maniobra, el vehículo giró sobre sí mismo, quedando por algunos segundos en una posición complicada y muy cerca de los límites de la pista, lo que hizo pensar que podría terminar fuera del trazado.

image
Franco Colapinto, pos clasificación no se mostró nada conforme con el rendimiento de su máquina.

Afortunadamente, el piloto logró recuperar rápidamente el control de su monoplaza y evitar daños mayores. El auto no sufrió inconvenientes mecánicos ni estructurales, por lo que Colapinto pudo reincorporarse a la práctica sin problemas y continuar acumulando vueltas para seguir preparando el fin de semana de competencia.

Terminó siendo un episodio aislado

Más allá del susto inicial, el episodio quedó solo como un momento aislado dentro de la sesión. El argentino continuó trabajando junto a su equipo para recopilar datos, ajustar la configuración del vehículo y mejorar su rendimiento en el circuito chino, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a las siguientes etapas del Gran Premio

