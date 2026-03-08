Regreso y nuevos retos: Checo Pérez arranca su etapa con Cadillac F1

El piloto mexicano Sergio Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo al integrarse al nuevo equipo C adillac Formula 1 Team, una escudería que busca consolidarse en el campeonato de Fórmula 1 . En una entrevista concedida a la revista GQ México y Latinoamérica en Ámsterdam , el corredor habló sobre el significado de este regreso y los desafíos que enfrenta en esta nueva etapa.

“Estoy listo”, aseguró el mexicano, con un tono sereno que refleja la experiencia acumulada a lo largo de su carrera. Para Pérez, su retorno al campeonato no representa un nuevo comienzo absoluto, sino la continuidad de una trayectoria que, según sus propias palabras , “nunca se detuvo del todo”.

El debut de esta etapa se produjo en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde el piloto completó las 58 vueltas de la carrera a bordo del nuevo monoplaza MAC-26. T ras largar desde el puesto 18, terminó en la 16.ª posición. Aunque no logró sumar puntos, el equipo consideró positivo haber completado la prueba sin inconvenientes mayores en el estreno competitivo del proyecto.

El regreso a la Fórmula 1 implicó semanas de trabajo previo para Pérez. El piloto explicó que retomar el ritmo de la categoría demandó una preparación físic a y mental intensa, además de largas sesiones de simulador y reuniones técnicas con los ingenieros del equipo.

Checo Pérez retoma la pista con un objetivo concreto, construir un equipo competitivo mientras comparte su pasión y experiencia con el mundo.

“Volver a una rutina tan exigente no es sencillo”, reconoció. Sin embargo, considera que la experiencia acumulada en distintas escuderías a lo largo de los años le permite afrontar el desafío con mayor perspectiva.

En su opinión, el proyecto de Cadillac representa una oportunidad diferente dentro del paddock. “Es un reto nuevo. Todo lo que he vivido en otros equipos te deja aprendizajes, y creo que aquí hay una gran oportunidad”, señaló.

Expectativas realistas para la temporada

Pérez es consciente de que el desarrollo de un equipo nuevo requiere tiempo. Por eso, su objetivo inmediato no pasa por luchar por el campeonato, sino por consolidar la base competitiva de la escudería.

“El riesgo siempre existe, porque es un proyecto que recién comienza. Pero Cadillac me está dando la oportunidad de volver y confían mucho en mí”, explicó.

Dentro de ese contexto, el piloto planteó una meta concreta para la temporada: terminar por delante de al menos tres equipos en el campeonato. Lograrlo, aseguró, significaría un resultado muy positivo para el primer año del equipo.

La prioridad inicial será sumar puntos cada vez que se presente la oportunidad. Esa estrategia, según el mexicano, permitirá evaluar el progreso real del proyecto carrera tras carrera.

Una dupla con experiencia

En esta nueva etapa, Pérez comparte equipo con el finlandés Valtteri Bottas, a quien considera una referencia importante dentro del equipo.

“Tengo la suerte de contar con uno de los compañeros más rápidos de la Fórmula 1”, afirmó. La presencia del experimentado piloto europeo, agregó, ayudará a acelerar el proceso de desarrollo del auto y a establecer comparaciones valiosas en pista.

El anuncio del fichaje también generó una fuerte repercusión entre los aficionados, especialmente en México. Según datos difundidos tras la presentación del equipo, las publicaciones relacionadas con la escudería superaron los tres millones de interacciones en redes sociales.

Motivación personal y legado de Checo Pérez

Para Pérez, este regreso tiene un componente personal importante. El piloto reconoció que su salida anterior de la categoría no ocurrió como él hubiera querido, lo que alimentó su deseo de volver a competir.

“El único fracaso es no intentar las cosas”, reflexionó.

En esta etapa, además, la familia ocupa un lugar central en su motivación. Pérez explicó que uno de sus mayores deseos es que sus hijos puedan verlo competir en la Fórmula 1 durante los últimos años de su carrera.

“Siempre soñé con que mis hijos me vieran correr”, señaló.

Consciente de la influencia que tiene como figura pública, también busca inspirar a jóvenes que aspiran a llegar al automovilismo profesional. A ellos les deja un mensaje claro: disfrutar el camino, mantenerse fieles a su origen y no dejar de perseguir sus objetivos.

Tras recordar sus inicios en el karting y las dificultades que enfrentó para llegar a la élite del automovilismo, el piloto mexicano define este momento como una etapa extra dentro de su trayectoria.

“Es como un bonus”, concluyó, decidido a demostrar que los sueños pueden alcanzarse incluso después de los momentos más difíciles.