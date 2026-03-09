9 de marzo de 2026 - 16:54

Corrupción en AFA: dos importantes dirigentes "se desligaron" de la presunta evasión de $19.300 millones

Se trata de Victor Blanco, expresidente de Racing Club, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors. El primero fue secretario general de la AFA hasta 2024, mientras que el segundo es el actual secretario de la entidad.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Victor Blanco, expresidente de Racing Club.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Se trata de Victor Blanco, expresidente de Racing Club y exsecretario general de la AFA, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y actual secretario de la máxima entidad deportiva en el país.

Ambos fueron señalados en la causa que analiza posibles irregularidades en la gestión de recursos. Los dos involucrados rechazaron cualquier participación en las maniobras ilegales y buscaron desligarse de responsabilidades dentro del expediente que tramita en los tribunales federales.

Victor Blanco aseguró que es “inocente”, pero se negó a hablar del escándalo

Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, Blanco fue categórico al afirmar que ya no tiene ningún vínculo con la conducción de la asociación, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. “No soy más dirigente de la AFA”, señaló en declaraciones al canal TN, y subrayó que actualmente “no posee responsabilidades”.

El exdirectivo también solicitó su sobreseimiento y explicó que no manejaba la clave fiscal utilizada para realizar los pagos correspondientes a los aportes de la seguridad social. Según detalló, no participaba de las tareas contables ni de los procedimientos administrativos vinculados a esos pagos.

“No me ocupaba de la parte contable, ni operaba la clave. No tuve responsabilidad”, insistió durante sus declaraciones.

Consultado por el escándalo de corrupción que sacude a la AFA, Blanco prefirió no profundizar en el tema. “No puedo hablar”, respondió cuando le preguntaron. Sin embargo, al ser consultado sobre si era inocente, aseguró: “Totalmente”.

Noticia en desarrollo.

