River: Eduardo Coudet aprovecha el paro general para un exigente trabajo con el plantel

El flamante entrenador del Millonario decidió no darle descanso a los jugadores para ganar tiempo pensando en Huracán.

Dirigencialmente, el paro de AFA se tomó de forma negativa en River, causando la ruptura definitiva entre la directiva del club y del ente rector. Sin embargo, deportivamente es una gran noticia para que el nuevo entrenador Eduardo Coudet pueda sumar horas de trabajo previo a su debut.

El Chacho llegó al país el miércoles, firmó contrato y fue presentado de forma oficial apenas unas horas después. Normalmente, eso hubiese significado un dolor de cabeza para la planificación del DT teniendo en cuenta que sábado o domingo siempre hay partido oficial. Sin embargo, la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la fecha cayó como anillo al dedo.

La planificación de trabajo de Coudet en sus primeros días en River: image Eso permitió que Coudet pueda concentrarse 100% en trabajar con el plantel, y prepararlo a su modo para el debut ante Huracán en Parque Patricios, previsto para este próximo jueves. Así, jugadores y cuerpo técnico atraviesan un fin de semana a pura intensidad y sin descanso, por decisión del entrenador. No hay día libre, ni posibilidad de tomarse esta crisis deportiva a la ligera.

Este viernes fue la primera jornada completa del flamante director técnico al mando de River, lo que permitió ir conociendo el estilo que tendrá su equipo. Durante la mañana dialogó de forma individual y grupal con los jugadores, explicando su proyecto y escuchando las preocupaciones de cada uno de ellos. Luego, en la tarde, llevó a cabo un entrenamiento enfocado en conceptos tácticos y la intensidad.

El doble turno continuará este sábado y domingo, entendiendo que no hay tiempo que perder. La planificación cuenta con entrenamientos enfocados en espacios reducidos, y ejercicios de pelota parada. Si bien hay trabajos físicos, lo más importante será lo táctico y futbolístico. Según trascendió, no es necesaria una mini pretemporada para acondicionar el estado físico de los futbolistas.