3 de marzo de 2026 - 18:15

Eduardo Coudet habló de su llegada a River: "Es una gran oportunidad"

El Chacho se despidió del Alavés de España con un comunicado en el que habló de su arribo al Millonario para reemplazar a Marcelo Gallardo.

Eduardo Coudet habló de su acuerdo con River

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River ya tiene nuevo entrenador, luego de lo que significó la dolorosa salida de su referente Marcelo Gallardo. Apenas unos días después de comenzar con las negociaciones, quedó confirmada la llegada de Eduardo Coudet. El Chacho, este martes, habló por primera vez del tema.

A través de las redes sociales, el entrenador argentino comunicó de forma oficial que dejó el cargo en el Alavés de LaLiga de España. Lo hizo hablando directamente para los hinchas en una carta que comienza: "Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto".

La carta de despedida de Coudet antes de llegar a River:

image

Coudet expresó que no se va en malos términos de la institución, de la cual habló maravillas. "Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División", aseguró. Luego, añadió respecto a sus jugadores: "Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club".

El exjugador de Rosario Central y River confesó que dirigir al Millonario es una chance que no podía dejar pasar. Por eso, lanzó: "Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente gracias".

