Milei dijo que es "falso" que Mahiques vaya a salvar a "Chiqui" Tapia y atacó de nuevo a los empresarios

El presidente Javier Milei defendió la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y rechazó que su nombramiento tenga como objetivo “salvar” al titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

El mensaje de Victoria Villarruel en Mendoza: "Es muy difícil gobernar un país si no lo conoces"

“ Falso ”, afirmó el mandatario, quien también negó que el nuevo funcionario tenga vínculos con la AFA , aunque el exjefe de los fiscales porteños había admitido conocer “socialmente” a los dirigentes de la entidad.

El jefe de Estado se refirió al tema en una entrevista con el periodista Luis Majul para LN+ grabada antes de su viaje a Estados Unidos.

Durante el reportaje habló sobre el conflicto que atraviesa el fútbol argentino y la investigación judicial por presunta evasión fiscal que involucra a Tapia y Toviggino, situación que derivó en la suspensión de la novena fecha del torneo local.

"Yo juzgo a la gente por sus hechos. Elegí a Mahiques porque conoce la dinámica del sector judicial" @JMilei habló de la designación del nuevo ministro de justicia. Lo viste en LN+ pic.twitter.com/bbzOpcwAsC

Milei sostuvo que cree “en la independencia de la Justicia”, pero remarcó que “si Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley”.

Además, afirmó que Mahiques es “una persona con mucha experiencia”, que conoce “la dinámica del sector judicial” y que su objetivo será ayudar a resolver la cantidad de vacantes existentes en distintos fueros federales. “El objetivo es ganar mayor libertad del Poder Judicial”, concluyó.

Milei vs. los "kukas": "A mí no me van a llevar puesto como a Macri"

El Presidente también se refirió a los cruces con la oposición durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Según explicó, su reacción “no estuvo planificada” y respondió a lo que consideró “agresiones”.

En ese contexto aseguró que les dio “una domada a los kukas”, a quienes definió como “enemigos políticos”, y justificó su postura al afirmar: “A mí no me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, en referencia a los cuestionamientos que recibió el exmandatario durante su gobierno.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a cuestionar a sectores del empresariado.

“El círculo rojo es de piedra, de tan viejo que es”, afirmó, y negó que su confrontación tenga fines electorales.

“Mi contrincante es la realidad, mi gestión”,definió el libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2030823152222171622?s=20&partner=&hide_thread=false "Madanes siempre operó en contra de este gobierno, igual que Paolo Rocca"



El Presidente criticó a "los empresaurios".



Lo viste en LN+ pic.twitter.com/qkfViEGIUW — La Nación Más (@lanacionmas) March 9, 2026

También declaró que antes de las elecciones del 26 de octubre del año pasado hubo “un intento de golpe, un ataque contra el peso” y sugirió que detrás podrían haber participado sectores de ese “círculo rojo analógico”. Según indicó, “algunos empresarios quieren un precio deprimido del peso para bajar el salario”.

En ese marco apuntó contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, empresa de neumáticos que semanas atrás anunció el cierre de la planta de San Fernando.

“Es un empresario prebendario y extorsionador”, afirmó Milei, aunque aseguró comprender “el dolor de aquellos que están perdiendo su trabajo”.

Milei sostuvo además que “el empresario no puede comprar favores sin un político corrupto” y afirmó que Madanes y Paolo Rocca, el CEO de Techint, “siempre operaron contra este gobierno”. En las últimas horas, desde su cuenta en la red social X, Milei volvió a cuestionar al titular de Techint por participar en un acto junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Respecto de la inflación, el Presidente señaló que el rebote de los últimos meses se debe a que “se está reprocesando la caída de la demanda de dinero”. Según proyectó, una vez pasado el primer trimestre el índice volverá a descender y estimó que “entre junio y agosto la inflación va a empezar con cero”.

No va a haber reforma constitucional

Por último, al referirse a las internas del oficialismo, negó que su hermana Karina Milei sea quien gobierna el país y descartó impulsar una reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida.

“La reelección va a surgir si hago las cosas bien. Tampoco quiero la reelección indefinida”, sostuvo. Además reiteró que, en caso de completar dos mandatos, en 2031 se retirará a vivir al campo y negó buscar la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.