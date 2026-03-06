Mahiques desplazó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino por corrupción

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , desplazó al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo , apenas horas después de asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, en una decisión que impacta de lleno en la ofensiva del Gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

Vítolo había ganado fuerte visibilidad en los últimos meses por impulsar desde la IGJ una investigación sobre los estados contables de la AFA, que preside Claudio "Chiqui" Tapia, y por pedir la designación de veedores en la entidad del fútbol en medio de sospechas de irregularidades que también salpicaban al dirigente Pablo Toviggino.

“Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta”, afirmó el nuevo ministro en una entrevista televisiva en A24. Y agregó que todavía no se concretaron todas las salidas porque los funcionarios deben presentar formalmente su dimisión.

"Estamos definiendo quién será el titular de la IGJ".

Según trascendió, Vítolo será reemplazado por el abogado Alejandro Ramírez , especialista en derecho societario y vinculado con el desarrollo de las Sociedades por Acciones Simplificadas ( SAS ), además de tener relación académica con la Universidad Austral.

El movimiento generó ruido político porque Vítolo se había convertido en la cara visible de la Casa Rosada en la disputa con la AFA. De hecho, días antes de su salida, la IGJ había solicitado al Ministerio de Justicia avanzar con la intervención de la entidad mediante veedores.

Daniel Vítolo Daniel Vítolo Gentileza / La Nación

Desde el Gobierno buscaron bajar el tono a la interpretación de un posible giro en la estrategia. En la Casa Rosada aseguraron a diario La Nación que “no cambia un ápice la posición del Gobierno sobre la AFA”, pese al recambio en el organismo.

Consultado por sus vínculos con dirigentes del fútbol, Mahiques admitió que conoce a Tapia y a Toviggino, aunque negó una relación personal.

“Los conozco socialmente a todos. Pero no soy amigo de ninguna de las personas que se dice. Ninguno vino a mi cumpleaños ni a mi casamiento”, sostuvo.

Además del cambio en la IGJ, el nuevo ministro también impulsó reemplazos en otros organismos sensibles del área, como la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Derechos Humanos.

Respecto de la OA, por ejemplo, el nuevo ministro indicó que todavía no estaba confirmado si se desplazará a Alejandro Melik.

En paralelo, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, quien era viceministro de Cúneo Libarona y fue reemplazado por Santiago Viola.