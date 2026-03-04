Causa AFA: postergaron la indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia luego de cambiar a su abogado

La declaración indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) fue postergada . La audiencia, que estaba prevista para este jueves 5 de marzo, se realizará finalmente la próxima semana.

Cabe destacar que recientemente el presidente de la AFA había solicitado la suspensión de su citación. Sin embargo, ayer, la justicia rechazó el pedido de la defensa. Ahora, la reprogramación se produjo luego de que el dirigente modificara su representación legal .

Ese cambio (estratégico) obligó al juzgado a fijar una nueva fecha para su presentación: el 12 de marzo.

El expediente tramita en la Justicia en lo Penal Económico y analiza supuestas irregularidades vinculadas a la retención y pago de aportes previsionales e impuestos relacionados con el fútbol argentino. La investigación ronda en torno a una suma superior a los $19.353 millones.

El expediente también alcanza a otros dirigentes de la AFA y generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político. Incluso, llevó a las autoridades deportivas a realizar un paro en la fecha 9 de la Liga Profesional , con apoyo del 100% de los equipos participantes, aunque uno con cierta distancia.

Curso de la investigación por presunta corrupción

La Justicia había rechazado ayer el pedido que había hecho Tapia para que suspendan su declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 5 de marzo. La defensa había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes. También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente para participar de eventos oficiales de la Conmebol en Colombia y Brasil.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.