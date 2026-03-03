3 de marzo de 2026 - 14:52

Tapia deberá declarar: la Justicia rechazó su pedido para que suspendan su indagatoria

Este jueves, la cabeza de la AFA deberá presentarse a declarar por la causa que investiga presunta retención indebida de aportes.

Tapia deberá declarar: la Justicia rechazó su pedido para que suspendan su indagatoria

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes, la Justicia rechazó el pedido que realizó la defensa del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para que suspendan su citación a declaración indagatoria, la cual está fijada para este jueves 5 de marzo.

Por Redacción Política
El viernes, los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti habían solicitado que se declarara la nulidad de la convocatoria para declarar por la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes y tributos por una suma superior a los $19.353 millones.

El 19 de febrero, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, resolvió citar a Claudio Tapia y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino, y a otro puñado de dirigentes. La resolución, dictada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluyó la prohibición de salida del país para los directivos involucrados. Las audiencias fueron fijadas para el 5 y 6 de marzo.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream.
Pablo Toviggino y

Pablo Toviggino y "Chiqui" Tapia a declarar por la causa por presunta retención indebida de aportes.

La causa

La acusación de ARCA es tajante: la AFA habría practicado retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales a terceros, pero no los depositó en el plazo legal de 30 días. El organismo subraya que esos fondos "no son propios del contribuyente", sino recursos del Estado que la AFA habría "apropiado indebidamente" entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para ordenar las indagatorias, el juez Amarante valoró un informe técnico sobre los movimientos financieros de la AFA que detalla que en 2025, la entidad madre del fútbol argentino registró acreditaciones por más de $453.449 millones y solo en diciembre de 2024, los ingresos superaron los $45.000 millones. Además, durante el periodo investigado, la entidad constituyó numerosos plazos fijos, tanto en pesos como en dólares.

Para ARCA, estos datos demuestran una “total posibilidad fáctica” de pagar la deuda. El organismo sostiene que existió "dolo", ya que la conducción de la AFA conocía su obligación y contaba con el dinero, pero optó por omitir el depósito para, presuntamente, utilizar esos fondos en beneficio propio o financiero.

