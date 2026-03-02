Caso Nahuel Gallo: el Gobierno busca imputar por "traición a la patria" a la AFA tras el vínculo con Venezuela

El Gobierno nacional está evaluando presentar acciones judiciales contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) bajo la figura de posible “traición a la patria” por el papel que le atribuyen en las gestiones vinculadas con la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Paritaria 2026: el Gobierno mejoró la oferta salarial y los gremios fijan su postura

La discusión se dio luego de que se hiciera pública “la participación de la entidad que preside Claudio "Chiqui Tapia " en las gestiones para facilitar el retorno de Gallo a Argentina” , quien estuvo detenido más de 440 días en Venezuela y regresó al país este fin de semana.

Fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas indicaron que la posibilidad de avanzar con medidas judiciales se analiza dentro de un contexto más amplio de cuestionamientos al organismo, especialmente por los casos que advierten por presunta corrupción.

Al parecer, la liberación del argentino tuvo como protagonista a la AFA, que participó en gestiones con autoridades venezolanas y puso a disposición el avión que lo trajo de regreso. En las horas previas al vuelo, Gallo fue fotografiado junto a Luciano Nakis , prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares , secretario de Protocolo del organismo.

Ambos se encontraban en Caracas en el marco de una agenda oficial con la Federación Venezolana de Fútbol; viaje al que no pudo asistir Claudio “Chiqui” Tapia luego de que la Justicia negara su solicitud para viajar fuera del país en el marco de la investigación por la presunta evasión por más de $19.000 millones.

Según informó la propia AFA en sus redes, la delegación encabezada por Nakis recorrió las instalaciones junto al presidente de la FVF. En paralelo, trascendió que desde comienzos de 2025 la entidad argentina había entablado conversaciones con la federación venezolana por la situación de Gallo.

Comunicado de Chiqui Tapia y AFA

Tras confirmarse la noticia, tanto la entidad deportiva como Chiqui Tapia se atribuyeron la liberación del argentino y le agradecieron a la actual presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió el comandante del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2028258883609719075?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026

“Expresamos nuestro agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura.

Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, dice el comunicado de AFA.