El Gobierno aprobó el convenio para ejecutar un préstamo de 75 millones de dólares para agua potable

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este lunes el Convenio de Distribución de Competencias en el marco del Contrato de Préstamo ARG-65/2025, destinado al “ Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la Provincia de Mendoza ”. La medida fue formalizada a través del Decreto 343, publicado en el Boletín Oficial.

El financiamiento, por un total de 75 millones de dólares , fue otorgado por el FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata) y está orientado a mejorar la calidad de vida de la población del Gran Mendoza y de la Ciudad de San Rafae l, mediante obras de optimización y ampliación de los sistemas de producción y distribución de agua potable.

El programa se enmarca en las autorizaciones de endeudamiento previstas en distintas leyes provinciales y en la Constitución de Mendoza, que habilitan a la Provincia a tomar financiamiento externo hasta 130 millones de dólares para obras vinculadas al Plan Director de Agua Potable y Saneamiento en el Gran Mendoza y zonas del pedemonte.

Según se detalla en los considerandos del decreto, el contrato de préstamo había sido aprobado previamente por el Decreto Nº 1947 de septiembre de 2025 y ratificado en enero de 2026.

Entre las condiciones exigidas para acceder al primer desembolso, el organismo multilateral estableció la presentación del Reglamento Operativo del Programa, la designación de la Unidad Ejecutora y la firma de un convenio específico entre la Provincia y Agua y Saneamiento Mendoza.

En ese marco, el convenio aprobado regula la relación entre la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM (AYSAM), que actuará como Área Sustantiva del programa.

La UFI será el organismo ejecutor y responsable fiduciario de la administración financiera y contable de los recursos del préstamo.

Por su parte, AYSAM asumirá la responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos del programa y tendrá a su cargo los procesos de adquisición vinculados a los Componentes 1, 2 y 3, con excepción de la auditoría externa y la evaluación final, que quedarán bajo la órbita del organismo ejecutor.

El decreto establece que la aprobación del convenio no implicará un compromiso económico adicional para la Provincia, más allá de las obligaciones ya asumidas en el marco del contrato de préstamo.

La norma fue refrendada por los ministros Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial).

