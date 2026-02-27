El SUTE decidió que bajará a las escuelas la nueva oferta de aumento salarial del Gobierno

El Gobierno se anotó este viernes el primer punto en la paritaria. El SUTE , gremio que nuclea a los docentes , resolvió en un plenario general que bajará a las escuelas para su discusión la propuesta de aumento salarial para el sector, que ayer fue mejorada por las autoridades.

"Estuvimos viendo la propuesta que nos hicieron y se ha pasado cuarto intermedio para el día jueves 5 , con discusión en la escuela lunes y martes ; y plenarios departamentales el miércoles", informó el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa , apenas finalizada la reunión general de afiliados, que se realizó en Luján .

La autorización sindical para que se discuta la oferta salarial en las escuelas es un paso adelante en la negociación, ya que la primera propuesta, del 7% para todo el semestre, fue rechazada en la Subsecretaría de Trabajo en el momento, sin que se abriera esa instancia.

La oferta nueva para los docentes y celadores es de un 7% en marzo y un 3% en mayo . Es decir, 10% de incremento en total para todo el semestre . Estos porcentajes no son acumulativos y se aplicarán sobre los sueldos de diciembre.

La segunda reunión en la Subsecretaría de Trabajo con el SUTE recién estaba prevista en el cronograma para este viernes , pero se adelantó para el jueves, debido a una queja del gremio.

En efecto, hace siete días, tras el fracaso del primer encuentro, en el cual el Poder Ejecutivo ofreció una suba de 7% para el primer semestre del año, se fijó una nueva reunión para este viernes, en la cual el Gobierno haría una nueva oferta.

Este cronograma hizo que el sindicato acusara de "mala fe" al Gobierno, porque la fecha coincidía con la realización de los plenarios del SUTE para analizar el aumento ofrecido. "Lo único que podemos discutir sin una oferta nueva es el plan de lucha", advirtió el SUTE.

Pero el clima mejoró un poco con la convocatoria al gremio del jueves, más allá de que el SUTE aclaró ayer que no está cerrada la negociación.

Correa señaló que todavía "no hay aceptación ni rechazo de la propuesta" de la nueva oferta y aclaró que eso se resolverá en el plenario general del próximo jueves.

"Les hemos pedido a los compañeras y compañeros que construyan mandato y que, si viene el rechazo, tiene que venir acompañado de un plan de lucha contundente que pueda torcer la voluntad de la propuesta del Gobierno", señaló el dirigente gremial.

En Luján, el plenario provincial del SUTE tuvo la participación de 204 congresales, tras las reuniones por departamentos del día anterior, en las que participaron entre 30 y 100 delegados en cada distrito.

Correa precisó que la decisión de pasar a cuarto intermedio para analizar la oferta del Gobierno se votó "prácticamente en forma unánime".

Punto para el Gobierno en la paritaria

Con esta definición, el Gobierno avanza en la negociación con el SUTE y la mantiene abierta por lo menos hasta la siguiente reunión en Subsecretaría de Trabajo, que sería entre jueves y viernes.

En otras palabras, evita el portazo gremial en vísperas de un lunes importante, ya que es el día en que tienen que empezar las clases casi la totalidad de la escuela secundaria (esta semana solamente comenzó la primaria y primer año de la secundaria).

Además, el lunes hay un paro convocado a nivel nacional por el sindicato docente nacional, CTERA, en coincidencia con el inicio de clases en Buenos Aires, el cual, gracias al cuarto intermedio, tendrá menos impacto en Mendoza.

Sobre el paro nacional en cuestión, Correa afirmó que "los que quieran adherirse lo pueden hacer, están en su derecho y protegidos" y adelantó que habrá en Mendoza alguna acción para visibilizar los reclamos del sector.

En este contexto, en el Poder Ejecutivo existe la sensación de que el SUTE va a terminar aceptando la semana que viene la última oferta salarial que puso sobre la mesa el Gobierno.

Cómo le ha ido en la paritaria al Gobierno

Hasta aquí, todos los gremios estatales rechazaron el 7% de aumento salarial en dos cuotas que ofreció el Gobierno provincial en la primera ronda de negociaciones.

Tras el "no" de los gremios SUTE, Ampros y APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control), se sumó este jueves ATE. El gremio que conduce Roberto Macho pretende un salario mínimo de 1,8 millones de pesos.