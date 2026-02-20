El Gobierno provincial abre la ronda de paritarias salariales con el SUTE: qué pedirá el gremio docente

En la Subsecretaría de Trabajo se reunirán los representantes del Ejecutivo provincial y el gremio docente , tal como viene sucediendo en los últimos años, con el fin de lograr primero un acuerdo con ellos para garantizar el inicio normal del ciclo lectivo . Luego seguirá el cronograma con el resto de los sindicatos que representan a la Administración Pública.

La negociación con el SUTE impacta también en las maestras y profesores de escuelas privadas , representados por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) .

Como antecedente, en 2025 la inflación en Mendoza fue del 29,9% , según datos oficiales. En ese mismo período, los salarios estatales tuvieron incrementos dispares : si se consideran únicamente las subas al sueldo básico , el promedio fue del 25% .

En cambio, al sumar mejoras en ítems específicos que cada gremio negocia de manera particular, los aumentos salariales totales rondaron el 40% en promedio . Ese comportamiento sirve como referencia para el nuevo esquema de negociación que comenzará este viernes.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la pauta salarial estará condicionada por la evolución de los ingresos públicos y remarcan que “la recaudación es la variable que va a limitar las paritarias este año”. Hasta el momento, el Ejecutivo no informó cómo continuará el cronograma de convocatorias para el resto de los sindicatos.

Los reclamos del SUTE

De cara a la reunión paritaria, el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, informó que la semana pasada se realizaron asambleas en escuelas de todos los departamentos para definir el mandato con el que el gremio asistirá a la mesa de negociación.

El dirigente anticipó que uno de los ejes del planteo estará dirigido a las variables que el Gobierno toma como referencia para fijar la pauta salarial.

“Hay un artículo del Presupuesto provincial que señala que no pueden dar aumentos por encima de la inflación que estima la Nación para este año, que dicen que será del 10%. La otra es que se atan a los índices de la recaudación provincial. Los empleados públicos no pueden pagar las desgracias de la caída de la coparticipación”, sostuvo.

Además del reclamo por una recomposición salarial, el sindicato docente insiste en la regularización de adicionales acordados en 2025. En ese marco, Correa señaló que los salarios docentes de Mendoza, sin tener en cuenta los ítems, descendieron en el ranking nacional.

“Si no tenemos en cuenta el ítem aula y arraigo, caímos al puesto 19. Es una realidad que esos ítems impulsan el salario, pero no lo cobran todos los docentes. El ítem aula lo percibe el 92% y el arraigo solo el 52%. Nosotros queremos equiparar para arriba”, explicó el titular del SUTE.