Acceso Sur: se conocen los competidores de la licitación y Luján de Cuyo acelera las obras previas

La obra de remodelación del Acceso Sur contempla un presupuesto total de USD 88,9 millones , que serán absorbidos por los Fondos del Resarcimiento , y plantea el cobro de peajes como mecanismo de repago una vez concluidos los trabajos.

Es el mismo esquema utilizado para los proyectos a ejecutarse en la Ruta 143 , que une San Carlos con San Rafael , y en el Acceso Este (Ruta 7, desde Maipú hasta Guaymallén) .

En este caso se intervendrán 15,72 kilómetros de la Ruta 40 , entre calle Paso y el cruce con la Ruta 7 , divididos en dos tramos, con calle Azcuénaga como eje.

El proceso licitatorio se puso en marcha el pasado 4 de febrero, tras un período de publicación de pliegos provisorios para los interesados. Este viernes se abrirán los sobres con las ofertas técnicas y económicas de las empresas , por lo cual habrá luego un plazo de aproximadamente un mes de análisis, dependiendo cuántos son finalmente los competidores.

El presupuesto para el primer tramo (7,72 km), desde Azcuénaga hacia el norte hasta calle Paso, comprende una inversión de USD 62 millones. En tanto, el segundo tramo es de 8 km, desde Azcuénaga hacia el sur hasta el empalme con la Variante Palmira, y tiene un presupuesto de USD 26 millones. Ambas secciones se licitarán en simultáneo.

Luján de Cuyo acondiciona las colectoras

Mientras se espera la ejecución de la megaobra, la Municipalidad de Luján de Cuyo avanza con la construcción de colectoras en el Acceso Sur, necesarias para afrontar los desvíos de una ruta por la que circulan actualmente 70.000 vehículos diarios.

En contacto con Los Andes, el intendente Esteban Allasino aseguró: “Nosotros estamos haciendo las colectoras con 100% de recursos municipales y nos queda muy poco para terminar, entre el río Mendoza y calle Paso”.

“Las máquinas están trabajando en la intersección de calle Malabia y Acceso Sur, en la margen Este”, precisó el jefe comunal.

La inversión total de la comuna en el asfaltado de estas colectoras asciende a $8.500 millones y contempla 18 kilómetros de pavimento, nueve por cada lado. A esto se le suman otros $3.000 millones invertidos en rotondas que cruzan estas arterias, especificó.

Posteriormente, se avanzará con recursos mixtos en la pavimentación de otros 4,7 kilómetros de colectoras, proyectadas desde el río Mendoza hasta la Ruta 7, explicó Allasino. La inversión será de $3.000 millones, de los cuales $1.800 millones aportará la Provincia y $1.200 millones el municipio.

Mema - Baduí - Allasino El intendente Esteban Allasino con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Prensa Mendoza

“Nosotros pusimos a consideración del Gobierno incluirlas y les explicamos las complicaciones de los tiempos. Así que, de manera criteriosa, con los recursos que después tendremos que devolver —porque están dentro del programa de Fondos del Resarcimiento— vamos a ejecutar también esas tareas”, comentó.

De todos modos, sostuvo que concentraron el “esfuerzo en el primer tramo para ser coherentes con las especificaciones del pliego, entre Paso y Azcuénaga”.

Por otro lado, Allasino destacó el impacto que tuvo la habilitación de la Variante Palmira para descomprimir el Acceso Sur.

“Se ha desinflado de camiones de larga distancia la Ruta 40 en Luján. Cada vez que había alguna situación en el cruce, teníamos en la banquina camiones sumamente peligrosos para el usuario común y para los propios choferes”, señaló.

“Hoy se concentran en la zona del Parque Industrial, donde estamos desarrollando el hub logístico”, agregó.

“La Ruta 40 está muy deteriorada y ha quedado menos exigida por la menor circulación de estos camiones, así que tenemos un tránsito más liviano. Sin embargo, es evidente que se necesita la tercera trocha y mejorar la seguridad en las banquinas”, indicó.

Las obras en el Acceso Sur

El primer tramo se extiende por 7,72 kilómetros, desde Azcuénaga hacia el norte hasta calle Paso, y contempla una transformación estructural de la traza.

Entre las principales intervenciones se destaca la incorporación de una tercera trocha por sentido y la construcción de tres puentes elevados en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola, considerados puntos críticos por la congestión vehicular.

El segundo tramo comprende 8 kilómetros, desde Azcuénaga hasta el empalme con la Variante Palmira. Allí se ejecutará un reencarpetado integral de la calzada, junto con la adecuación de banquinas, accesos y mejoras en la infraestructura vial existente.

El plazo de ejecución será de 12 meses y el Gobierno anticipó que no se cortará completamente el tránsito, por lo que habrá desvíos y el uso de las colectoras será fundamental.

La Ruta 143, a punto de ejecutarse

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, viajó a San Rafael este fin de semana para recorrer las obras que se ejecutan con Fondos del Resarcimiento y anunció que la obra en la Ruta 143 está a punto de comenzar.

Se trata de la repavimentación y modernización de 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143, que une Pareditas (San Carlos) con el centro de San Rafael.

Los trabajos se dividirán en tres tramos estratégicos:

Tramo I – 11 km (Rawson a Rotonda del Cristo) – UT Black Shadow / Horizonte – $11.033.842.810,99

Tramo II – 48 km (Rotonda del Cristo a Prog. 582) – Cartellone – $23.843.441.618,43

Tramo III – 48 km (Prog. 582 a Pareditas) – CEOSA – $24.630.091.366,51

La obra incluirá el ensanche de la calzada, la repavimentación integral y una moderna señalización y demarcación vial, lo que brindará mayor seguridad a uno de los corredores más importantes para el turismo y el transporte de carga en Mendoza.