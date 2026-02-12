Un colectivo perdió dos ruedas y quedó en medio del Acceso Sur

A la unidad de transporte se le desprendieron las dos ruedas traseras, una por cada lado.

Un colectivo perdió dos ruedas traseras mientras circulaba por el Acceso Sur y generó algunos inconvenientes en el tránsito durante la mañana de este jueves en Guaymallén.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 5.35 en el Acceso Sur, pasando carril Rodríguez Peña en dirección norte. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la situación, indicando que una unidad había sufrido el desprendimiento de una rueda en plena marcha.

Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un colectivo de la empresa Trans Romero, conducido por N.V., al que se le desprendieron dos ruedas traseras, una de cada lateral, mientras circulaba por la ruta.

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.