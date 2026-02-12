12 de febrero de 2026 - 08:21

Un colectivo perdió dos ruedas y quedó en medio del Acceso Sur

A la unidad de transporte se le desprendieron las dos ruedas traseras, una por cada lado.

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un colectivo perdió dos ruedas traseras mientras circulaba por el Acceso Sur y generó algunos inconvenientes en el tránsito durante la mañana de este jueves en Guaymallén.

Leé además

Volcó una camioneta en el Acceso Sur y el tránsito hacia calle Paso quedó cortado

Volcó una camioneta en el Acceso Sur y el tránsito por "el rulo" a calle Paso quedó cortado

Por Redacción Policiales
Moni Mancini es conocida en las redes por su contenido de Cocina y Sabiduría de Abuela.

Robos organizados desde la cárcel: asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 5.35 en el Acceso Sur, pasando carril Rodríguez Peña en dirección norte. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la situación, indicando que una unidad había sufrido el desprendimiento de una rueda en plena marcha.

Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un colectivo de la empresa Trans Romero, conducido por N.V., al que se le desprendieron dos ruedas traseras, una de cada lateral, mientras circulaba por la ruta.

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur
Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

En la zona trabajó personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y de Policía Vial, quienes realizaron tareas de corte parcial y regulación del tránsito hasta la llegada de personal de Tránsito de Guaymallén para continuar con las actuaciones correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años en La Matanza.

Un colectivo atropelló y mató una nena de 4 años: el video del accidente quedó en análisis

Por Redacción Policiales
Operativo con drones permitió frenar faena ilegal de caballos en Guaymallén.

Operativo con drones frenó una faena ilegal de caballos en Guaymallén: más de 1.800 kilos de carne incautada

Por Redacción Policiales
Policía de Santa Fe en plena protesta.

En Santa Fe, Pullaro confirmó un aumento de sueldo y personal de la Policía levantó la protesta

Por Redacción Policiales
Lo detuvieron mientras intentaba abrir un auto con pedido de secuestro en Maipú. 

Intentaba forzar la cerradura de un auto con pedido de secuestro y fue detenido en Maipú

Por Redacción Policiales