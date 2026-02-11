Robos organizados desde la cárcel: asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro

En el partido de San Isidro , Buenos Aires, un grupo de ladrones asaltó y maniató a una jubilada influencer para robarle dinero . Además, un hombre de 32 años fue víctima de una entradera en Martínez.

Con muletas y pierna enyesada, le disparó al comprador de una moto: lo habían pactado por Marketplace

Gresca vecinal en Ciudad: la historia de dos hermanas que apuñalaron a otras dos mujeres

Según reconstruyó el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, ambos hechos fueron concretados por menores de edad y coordinados desde la cárcel . Todo apunta a integrantes de la Banda del Millón, que daban órdenes mediante celulares.

La fiscalía determinó que los asaltos eran guiados en tiempo real por videollamadas y redes sociales, utilizando información personal obtenida en internet.

El 9 de enero, tres sujetos ingresaron a la vivienda de Mónica Eugenia Mancini , de 82 años, jubilada e influencer con perfil público en Instagram. Forzaron la entrada, la golpearon y maniataron, y la amenazaron con un cuchillo de la cocina .

Durante el robo, la intimidaron con amenazas de tortura y secuestro mientras exigían dinero, guiados por uno de los cabecillas que seguía el asalto por videollamada. Los delincuentes se llevaron efectivo en pesos y euros, joyas, electrónicos y documentación.

los delincuentes también obligaron a la víctima a entregar claves bancarias para transferencias a cuentas vinculadas a otros miembros presos. Antes de escapar, la dejaron atada de pies y manos.

Asaltaron a una jubilada influencer de San Isidro Asaltaron a una jubilada influencer de San Isidro.

Entradera en Martínez

El otro hecho ocurrió en una vivienda de Puerto Rico 921, en Martínez, Buenos Aires. Los ladrones forzaron la reja con un criquet y sustrajeron dinero en pesos y dólares, electrodomésticos, una notebook y objetos de alto valor.

Según trascendió, los delincuentes escaparon en un Ford Fiesta blanco, cuya patente permitió identificar a uno de los cabecillas: Ortiz Lautaro Gabriel, actualmente detenido. La investigación, a cargo de la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal de Martínez, incluyó análisis de llamadas, movimientos bancarios y cámaras de seguridad.

Gracias al material obtenido, se estableció que los robos eran organizados por internos que utilizaban celulares para coordinar cada etapa. El grupo reclutaba menores para ejecutar los asaltos, mientras los líderes aportaban datos sobre rutinas de las víctimas obtenidos en redes sociales.

Tras varios allanamientos fueron detenidos Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, alojados en la Unidad 45 de Melchor Romero y la Unidad 9 de La Plata. Se secuestraron celulares presuntamente usados para coordinar los delitos.

Fuentes del caso confirmaron que ambos compartían celda al momento de los hechos y dirigían las operaciones desde prisión, una modalidad que se ha vuelto frecuente. La fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó nuevos allanamientos para dar con otros integrantes, en su mayoría menores prófugos.

El intendente Ramón Lanús cuestionó la situación: “Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel. Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como éstos sigan marcando casas y comandando robos”.