Aseguran que la inteligencia artificial evitará robos en los supermercados y cambiará la forma de comprar

Hacer las compras ya no será igual. Los supermercados están implementando sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar cada movimiento de los clientes para frenar pérdidas millonarias. El hurto en tiendas se ha convertido en una verdadera lacra para las grandes cadenas de supermercados, generando pérdidas colosales que se estiman en miles de millones de euros. Ante este escenario, la industria ha decidido pasar a la ofensiva utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.

La consecuencia más directa para el consumidor promedio es económica . Actualmente, los minoristas incluyen estas pérdidas financieras dentro de su margen de beneficio. Esto significa que, en la práctica , los clientes honestos terminan pagando por los deshonestos cada vez que pasan por la caja.

Históricamente, los supermercados han utilizado dispositivos antirrobo básicos o básculas ocultas bajo las bandejas de las cajas automáticas . Estos sistemas verifican el peso del producto escaneado para confirmar si corresponde al precio marcado, pero resultan insuficientes ante la creatividad de los delincuentes.

La inteligencia artificial propone un salto de calidad radical. A diferencia del ojo humano, esta tecnología permite el análisis en tiempo real de cada imagen captada por las cámaras de seguridad. El sistema está entrenado para la detección de gestos sospechosos de manera automática.

Cuando la IA identifica un movimiento fuera de lo común, envía una alerta inmediata a un agente de seguridad. Es este profesional quien, tras revisar las grabaciones, toma la decisión final sobre si detener o no al cliente sospechoso. La capacidad informática y analítica de este nuevo método es, según los expertos, incomparable a cualquier sistema de vigilancia tradicional.

El dilema de la privacidad y el vacío legal

A pesar de su eficiencia para proteger los márgenes de ganancia y, potencialmente, estabilizar los precios para el consumidor, esta práctica se encuentra en una zona gris. Actualmente, la implementación de estos algoritmos plantea serias dudas sobre la legalidad de su uso masivo en espacios públicos de compra.

En este momento, la situación jurídica se describe como ambigua: no es totalmente legal, pero tampoco es ilegal. El centro del debate se encuentra en los despachos parlamentarios, donde se discute un proyecto de ley específico para regular la videovigilancia algorítmica.

El objetivo de los legisladores es determinar si se puede autorizar formalmente este tipo de vigilancia automatizada, equilibrando la necesidad de seguridad de los comercios con los derechos de privacidad de los ciudadanos. Mientras el debate continúa, la IA sigue ganando terreno en los pasillos, redefiniendo la experiencia de compra y la seguridad en el retail moderno.